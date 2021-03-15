力山去年Q4 EPS攀7季高 全年每股賺4.5元 擬配息3.6元

健身器材大廠力山 (1515-TW) 今 (15) 日公告去年財報，去年第四季純益達 3.45 億元，年增 93%，EPS 為 1.9 元，為近 7 季高點；去年全年純益 8.17 億元，年減 35.77%，每股純益 4.5 元。董事會並通過擬配息 3.6 元，創歷年來配息新高。

力山去年第四季營收 45.2 億元，季增 27%，年增 1.15 倍，毛利率 17.72%，季增 7.27 個百分點，年減 4.98 個百分點，營益率 11.53%，季增 1.77 個百分點，年減 0.57 個百分點；稅後純益 3.45 億元，季增 35.8%，年增 93%，每股純益 1.9 元。

力山去年營收 113.74 億元，年增 43.94%，毛利率 17.33%，年減 2.57 個百分點，營益率 10.16%，年增 1.38 個百分點；稅後純益 8.17 億元，年減 35.77%，每股純益 4.5 元。

力山董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配息 3.6 元，創歷年來配息新高，配息率 80%，若以今日收盤價 92.6 元計算，現金殖利率約 3.9%。

力山是美國健身新創公司 Peloton 的飛輪最大供應商、及跑步機唯一供應商，去年受惠 Peloton 健身機需求帶動，第四季、全年營收同創新高。

展望今年，力山已與 Peloton 共同研發 3 項新品，將站穩最大供應商地位，加上持續擴產，全年業績、獲利有機會再創高。