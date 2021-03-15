百度從聆訊到上市僅10個工作日 香港股市對中概科技股吸引力加大

隨著百度的招股進展，投資人發現，這種形式簡單的 IPO，從發佈聆訊後招股書至掛牌上市，耗時僅短短 10 個工作日，預計有助明星中概股在 2021 年繼續陸續回香港上市。

以百度本次香港第二上市為例，從 3 月 9 日晚間在港交所披露聆訊後招股書，3 月 12 日展開招股，預計將在 3 月 23 日正式掛牌，共花費 10 個工作日。

百度這次將 5% 股份在香港公開發售，招股價上限每股為 295 港元，預計集資最多 280 億港元。

綜合多家券商數據，截至 3 月 15 日 18 點，百度 IPO 融資認購額接近 428 億港元，超額認購近 31 倍。

百度招股價格較美股 ADR 約有 10% 的溢價，目前在華爾街分析師中，對百度的美國股票，41 人中有 32 位的評級為「買進」，6 位「持有」，3 位「賣出」，平均目標價在 344.46 美元。百度上周五的收盤價為 264.25 美元。

明星中概股回流速度加快，與香港 2018 年起修訂《上市規則》，隨後增《第 19C 章》密不可分，自此之後，為企業在香港第二上市提供指引。實際上，規則修改後對上市公司資格仍有很高的要求，但對於原本就為明星個股來說，許多工作可先以不公開的方式準備妥當，在監管批准後就可快速上市。

香港中文大學商學院早前發表研究認為，在多個股票交易所掛牌的企業，比在單一交易所上市的企業，會自願披露更多訊息。報吿又稱，由於訊息更加透明，這些公司較容易獲得投資者青睞。商學院會計學院副教授吳仕進認為，在多個交易所上市的公司能接觸更多投資者，通過增加流動性可降低資金成本，並通過增加知名度以提升商譽。

在百度回香港第二上市後，『BATJ』(百度、阿里巴巴、騰訊、京東) 均在香港上市，並有望使包含最大 30 檔科技股的恒生科技指數，主要前十個股市值均過千億，相較於 A 股科創板以中小企業為主體，預計香港市場將朝中國版「那斯達克」更進一步。