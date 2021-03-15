證交所斥4.7億元 設立主機共置

證交所表示，已投入 30 億元建置第一資訊中心，包括證交所、櫃檯買賣中心及臺灣期貨交易所都將以該中心做為主要資訊中心，其中主機共置約斥資 4.7 億元。

目前全球主要交易所多已提供主機共置服務，除歐美各交易所已行之有年外，亞洲地區，包括東京、上海、香港、深圳、新加坡、澳洲、馬來西亞、印度等交易所亦有提供主機共置服務，提供委託量大的投資人一個便利順暢的委託下單管道，以提升市場效率及交易量。以日本東京證券交易所為例，證券商使用主機共置約占 2 成。

證交所指出，我資本市場現已提供多種有價證券及衍生性商品，包括股票、權證、ETF、期貨選擇權等，投資人可採取的交易策略相當多元化，尤其專業投資人對主機共置服務有較大的需求，以利迅速應變不同商品，甚至跨市場間的變化。

至於一般投資人大多僅投資單一商品，基於便利性以使用手機或平板電腦 APP 下單為主，而一般投資者或中長期投資者，多係依其認為合理價位進行投資，對於交易速度的需求明顯與專業投資者不同。

證交所指出，簽訂主機共置服務契約之證券商，應自訂使用規則且於公司內部控制制度制定適當之控管機制及查核程序，並依使用規則公平對待投資人。