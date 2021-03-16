〈能源盤後〉歐再封城 叩關70美元失敗 原油延續上週跌勢

週一 (15 日) 交易，原油期貨價格小幅收低，係因交易者衡量了能源需求的最新跡象。

Brent 原油價格下跌，在一度突破每桶 70 美元關鍵價格後，未能守住該價格上方。歐洲因新冠確診病例增加，實施新一輪封城措施，這已激起市場對能源需求可能受挫的擔憂，但中國公布的經濟數據則透露需求強勁的跡象。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，紐澤西州和密西根州的新冠肺炎確診人數增加，「倘若該趨勢擴散全美，就真的可能讓一些正加速重啟的措施脫軌。疫苗接踵仍推展良好，但短期風險仍然上升了。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 22 美分或 0.3%，收每桶 65.39 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 34 美分或 0.5%，收每桶 68.88 美元，盤中高點達 70.03 美元。

Schneider Electric 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 週一報告指出，原油以走跌開啟本週，係因「市場持續質疑開年來強勁的漲勢能否長期維持下去。」

「疫苗持續廣泛佈署，是需求持續紮實增長的關鍵，加上中國一些正面的經濟數據有助於抵消印度上週需求數據低迷的影響。」

根據 NBS 發布的數據，中國 1 月至 2 月經濟活動激增，該期間工業生產年增 35.1%，優於經濟學家預期的 30.5% 升幅。

Fraser 表示，以目前油價來說，「投資者關注焦點似乎越來越集中在市場供應端，因為 OPEC + 仍壓抑著每日數百萬桶的產量。」

Fraser 指出，雖然目前油價水準過去向來會激發美國頁岩油新一輪產量，但有跡象表明，這回生產商「更加謹慎，因為他們重點放在正值的現金流並縮限新債務，這讓 OPEC + 策略更有影響力，只要 OPEC 能保持內部政策一致。」

今年原油價格反彈，迄今 WTI 和 Brent 原油價格均漲逾 30%，分析師將此歸因於全球經濟持續開放令需求增加，且一切似乎還在加速。OPEC + 高度遵守減產策略也提供了價格支撐力。

DTN 大宗商品市場分析師 Troy Vincent 週一表示，今日價格回落事實上是因為「上週阿拉伯石油設施遭攻擊後，WTI 和 Brent 均測試關鍵技術阻力，接著開啟了修正趨勢並持續下來。」

「基準價格上週未能突破這些關鍵阻力水準，就像他們在 2019 年和 2020 年初嘗試的那樣，所以這看起來是金融期貨市場上一次健康的回落，因為金融期貨市場已較實際市場情況過度拉伸。」

與此同時，美銀證券週一發布報告，將 2021 年 WTI 原油價格預期自先前的 57 美元調升至 60 美元。Brent 原油價格自 60 美元調升至 63 美元。該報告亦將 2022 年的 WTI 原油價格預期自 52 美元調升至 57 美元，Brent 原油自 55 美元調升至 60 美元。

美銀分析師將上修原油價格預期歸因於 OPEC 近期行動，即沙烏地阿拉伯單方行動，加速移除了全球庫存過剩情形，因全球庫存過剩仍令長期曲線終端承壓。

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