迷因股GameStop再震盪 一度暫停交易 最終挫逾16%

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 週一突然大跌，一度因波動過於劇烈而暫停交易，爾後拉回一些卻未能守住，一路下滑至最終收低 16% 以上。

GameStop 週一下跌 16.77% 至 220.14 美元。該股票本月大漲，幾乎回到 1 月下旬時的水準。

該公司上週表示，董事會成立的一個特別委員會，旨在領導公司向電子商務轉型，並已聘請寵物用品電商平台 Chewy (CHWY-US) 共同創辦人 Ryan Cohen 擔任該委員會主席，Chewy 前任執行長 Alan Attal 和 Hestia 資本管理公司投資長 Kurt Wolf 也加入該委員會。

Cohen 在 2020 年大概建立了 13% 股權，接著拉開了 GameStop 漲勢序幕，他與其他兩名合夥人 1 月一起加入公司董事會後，該公司股價在隨後幾週呈拋物線上升，分析師指出，投機性期權活動以及對沖基金關閉了一些激進的看跌押注。

上個月 GameStop 宣布財務長 Jim Bell 計畫離職，當時知情人士告知媒體，該公司認為現在是適合他離開的時機，並將尋覓具有技術背景的高階管理者接手。

GameStop 最近一次大漲是在 2 月 18 日國會聽證會後開跑，該聽證會聽取當時「史詩級大軋空」事件相關證詞，其中被視為散戶領導者的網友「DeepF*ckingValue（本名 Keith Gill）」也被要求出席聽證會。Gil 隔日發布貼文，稱他將 GameStop 持股擴大一倍。

雖然一些分析師樂觀看待該公司轉虧為盈的前景，但 FactSet 調查最高目標價也僅 33 美元。Telsey 顧問集團分析師 Joseph Feldman 指出該公司的估值令人擔憂，儘管他對 GameStop 基本面期待很高，也估計此回轉型可以為該公司帶來多年利益。

GameStop 下週將公布第四財季財報，但一如其他散戶追捧的「迷因股」，財報也會對該公司飛天的股價帶來風險，但話雖如此，想對散戶喊 GameStop 近期股價觸頂可能是件傻事，看看那些賣空者就知道了。