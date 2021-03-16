與Robinhood較勁 電子下單平台eToro傳將借殼上市

據彭博 (Bloomberg) 引述消息人士報導，線上交易平台 Robinhood 的競爭對手 eToro ，計劃與 Betsy Cohen 旗下 FinTech Acquisition Corp. V 的特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市。

消息人士表示，eToro 與 FinTech Acquisition Corp. V (FTCVU-US) 合併借殼上市後，公司的價值約為 100 億美元，針對該上市計畫，兩公司正在籌集約 6.5 億美元的股本，此交易有望在周二 (16 日) 公布。

消息傳出後，Fintech Acquisition Corp. V 周一盤後一度飆漲 40%，隨後漲幅收斂至 25% 收 13.33 美元，市值約為 3.59 億美元。

消息人士指出，eToro 在去年成為美國金融業監管局 (FINRA) 的成員，並有望在 2021 年開始在美國提供股票交易服務。針對此消息，eToro 和 FinTech Acquisition V 均拒絕回應。

eToro 成立於 2007 年，2018 年擴展到美國，據官網顯示，eToro 在數十個國家與地區擁有 2000 萬用戶。

與其線上交易平台競爭者相同，eToro 提供零手續費交易，與美國電子交易平台不同，eToro 不會透過販售交易數據予對沖基金這樣的訂單流付款 (PFOF) 來賺錢，而是藉由證券價格與客戶端顯示的價格間的點差來賺取獲利。

此外，eToro 還自詡該平台具有「社交交易」網絡，投資者可以在其中分享他們的觀點和市場走向，並在平台上複製報酬表現家的用戶配置與策略。

由 Betsy Cohen 領軍的 FinTech Acquisition Corp. V 去年 12 月份上市籌集 2.5 億美元，除 eToro 外，Cohen 也參與投資銀行諮詢服務新創 Perella Weinberg Partners 的借殼上市。

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