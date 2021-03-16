【Wen姐筆記】台股保2搶3望4？十字路口 留意融資與外資台指空倉亂竄

台股多方搶回控盤權，不過連 2 日收近十字 K 棒，大盤昨日量縮高低震盪幅度僅 87 點，創下牛年紅盤以來單日震盪最低紀錄! 加權指數昨日已 16249.33 點作收，成交值縮至 2678 億元。多方目前行進至保 2 搶 3 的十字路口，能否繼續「望 4」?

16333 成為北上力道強弱觀察站! 不過以籌碼面來看，融資續增，外資台指期淨空單正式攀升至 3 萬口，仍得提防是否干擾多頭大軍北上步伐! 關鍵點位為 16183、16251 與 16353 點。

多方今日如欲表態，16200 點城池就必須站穩，兩端哨站為 16183 與 16222 點，如欲在 3 月中旬這一局拉開勝分，下一站目標為 16251 與 16300 點，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，闖過 16333，多方才可順利續往下一座城池挺進! 16353 是往歷史新高邁進的重要補給站，再往 16400 點挺進，16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，必須突破 16428 點，多頭將劍指 16579 點，再次挑戰 16600 點，改寫歷史新高!

不過如 16183 點未能守穩，需提防回防 16154 與 16100 點城池，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，如失守 16085 點，將再度給予空方可乘之機，恐回測 16053 與再度進入 16000 點保衛戰 16000 點城池兩端哨站為 15978 與 16023 點，如棄守 15978 點，台股本波逃命波結束，空方控盤，提防續往季線靠近!

台積電明日除息 2.5 元，成為市場關注焦點，明日還有台指期結算，需提防外資提前布陣，甚至有部分籌碼提前結算! 今日震盪幅度必然比昨日擴大，量縮之後，北上或南下，可留意量能指路! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)