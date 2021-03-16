〈環球晶法說〉去年純益與EPS寫歷史第三高 全年賺逾3個股本

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (16) 日公告去年財報，去年第四季純益季增 1.48%，每股賺 7.9 元；全年稅後純益與 EPS 則寫歷史第三高成績，稅後純益 131.04 億元，年減 3.9%，每股純益 30.11 元，為連續 3 年賺進超過 3 個股本。

環球晶去年第四季營收 141.37 億元，季增 0.94%，年增 4.6%，毛利率 36.3%，季減 0.93 個百分點，年減 1.9 個百分點，營益率 22.46%，季減 6.66 個百分點，年減 6 個百分點；稅後純益 34.38 億元，季增 1.48%，年增 18.2%，每股純益 7.9 元。

環球晶去年營收 553.59 億元，年減 4.7%，毛利率 37.15%，年減 2.1 個百分點，營益率 27.61%，年減 3.2 個百分點；稅後純益 131.04 億元，年減 3.9%，每股純益 30.11 元。

環球晶指出，去年第四季受新台幣匯率強勢、運費增加，及韓國新廠折舊費用等因素，影響雙率表現，導致雙率較上季下滑。

環球晶目前 6 吋 (及以下)、8 吋與 12 吋產能均滿載，12 吋現貨價已調漲，其他尺寸也將逐步調漲，預期今年 12 吋現貨價漲幅會最大。