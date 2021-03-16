SEIA：至2030年 美國太陽能裝機容量有望成長3倍

美國太陽能產業協會 (SEIA) 在週二 (16 日) 表示，受惠於去年年底關鍵太陽能補助的延長，以及無碳發電趨勢的持續，到 2030 年美國的太陽能裝機容量有望較目前成長 3 倍。

美國太陽能產業協會援引能源顧問商 Wood Mackenzie 聯合發布的一份報告顯示，在未來十年中，美國太陽能產業的裝機容量將達到 324GW，是 2020 年 100 GW 的 3 倍多。

324GW 的太陽能發電量，能夠為約 6000 萬戶家庭供電，相當於美國如今約 40%。目前，美國僅有 3% 的電力來自太陽能，但 SEIA 希望在未來 10 年內該比例能達到 20%。

此外，報告中也指出，美國去年的太陽能新增裝機容量增長了 43%，達到 19.2 GW，創下歷史新高，主要受惠於有利的經濟形勢、政策的支持和強勁需求，抵銷了疫情帶來的衝擊。

去年年底，美國當局不僅祭出 350 億美元的能源研發補助，同時還延長了太陽能聯邦投資稅收抵免 (ITC) 在 26%，有助再生能源業的發展，也使得太陽能成本持續下降。

SEIA 表示，進一步的稅收優惠政策、取消海外面板製造商的關稅以及勞動力培訓，對於美國削減足溫室氣體量以防止氣候變遷造成的嚴重影響是必要的。

Wood Mackenzie 高級分析師 Michelle Davis 表示，政府近期將 ITC 延長兩年，預期到 2025 年將推動更多的太陽能採用與部署。報告預估，ITC 延長兩年，將促使 2021 年至 2025 年之間的太陽能部署增加 17%。