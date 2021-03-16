〈台新金法說〉今年見到隧道盡頭的光 海外布局收成

台新金 (2887-TW) 今 (16) 日舉行線上法說會，去 (2020) 年全年稅後純益達 145 億元，與前一年度相當，總經理林維俊表示，整體雖說零成長，但今年隨著疫苗出現，慢慢看到隧道盡頭的光，海外布局也將逐步收成。

林維俊表示，去年遭受疫情干擾，低利環境影響消費動能衰退，台新金控在各子公司的共同努力下，營運表現與前一年度相當，全年稅後純益達 145 億元，每股稅後純純益 1.17 元，股東權益報酬率 9.05%，年底每股淨值為 13.22 元。

林維俊進一步說明，雖然獲利零成長，但兩大子公司台新銀行、台新證券仍成長 9.8%，主要是投資彰化銀行部分衰退 39%。但展望今年，財富管理、購屋貸款、個人無擔保放款、企業放款等可望穩健成長，展望樂觀。

台新銀行去年淨利息收入、淨手續費收入持續成長，成長率分別為 10.6%、3.9%。存、放款業務表現方面，總存款餘額成長 11.9%，總放款餘額成長 9.0%，台、外幣放款分別成長 9.6%、6.1%，其中個人信貸業務表現持續亮眼，成長率達 13.6%。

在信用卡業務表現上，特店家數已近 15.4 萬家，穩居市場第一，年成長 6.5%，有效卡數更突破 400 萬卡，年成長 5.9%，受疫情影響簽帳金額略低於去年，表現仍優於市場平均水準。財富管理業務則在共同基金銷售動能成長帶動下，其淨手續費收入成長 4.5%。

子公司台新證券部份，受惠於證券交易市場持續熱絡，經紀業務市佔率及成交量持續成長，其淨手續費收入年成長達 42.8%。林維俊表示，台新證券經紀市佔率於 2020 年連續四季屢創歷史新高，於第四季已達到 2.27% 的市占率，比三年前還沒併大眾證券時成長超過三倍，金控的第二隻腳慢慢成形。

資產品質部分，在採用新版 LTV(依貸款成數計算風險權數) 法後，截至去年底，台新金控與台新銀行的資本適足率分別為 130.0% 及 16.3%，而台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.15% 及 855.3%，授信資產品質維持良好。

林維俊表示，隨著疫苗出現，對於今年展望，已慢慢覺得看到隧道盡頭的光。此外，雖然去年有疫情，但是台新推進海外布局部分並沒停下來。

台新銀行納閩分行及吉隆坡行銷服務處已於去年 12 月獲馬來西亞納閩金融服務管理局 (LFSA) 核發執照，可望在今年第 2 季開業；泰國辦事處同樣在去年 12 月獲泰國曼谷商務部許可設立登記，預計第 2 季正式對外服務。

越南隆安分行部分則仍持續積極申設中，未來新據點設立後將可與香港、新加坡、東京、布里斯本海外分行串聯，整體來說，2020 年有海外布局的進展，陸續在今年都已完成，逐步提高海外獲利占比。

此外，對於今年純網銀陸續開業，台新銀行總經理尚瑞強則表示，樂見良性競爭，未來也會持續與 Richart Life 生活金融生態圈深度合作，拓展異業商戶加入。

台新金控在 ESG 善盡社會責任的努力，也持續雙雙入榜道瓊指數、MSCI 評級 AA 領先，並首度在 CDP 碳排放評選為 A 等級。