信錦去年EPS 7.81元上市新高 大手筆配5元現金股利

軸承廠信錦 (1582-TW)，今 (16) 日公告去年財報，每股純益 7.61 元，創上市以來新高，公司也決議，每股配息 5 元，若以今日收盤價 87.2 元計算，殖利率 5.7%。

信錦去年營收 96.63 億元，年增 13%、毛利率 26%，持平前年水準、營益率 16%，年增 1 個百分點、稅後純益 9.66 億元，年增 3%，每股純益 7.81 元。

信錦表示，去年受惠顯示器產品需求成長，加上併購敬得科技挹注，帶動營收成長，本業獲利 15.3 億元，年增 20%，但業外受匯兌損失影響，影響稅後純益成長幅度。

股利配發方面，依照信錦公司政策，每年現金股利至少年增 6%，但在去年營運表現優於預期下，因此決議每股配發 5 元現金股利，較去年 4.5 元成長 11%，優於預期，配發率約 64%。

信錦去年底也取得 NB 軸承與散熱元件廠陸合企業 70% 股權，補強信錦企業小型軸承與精密沖壓件的研發製造能力。

信錦看好，與敬得、陸合等三家公司的結合，彼此不僅具垂直整合的製程生產利益，亦具有業務行銷與產品應用的水平擴充綜效，在資源整合與平台共享之下，未來集團產品應用將從顯示器產業，延伸至各式 3C 應用、5G 相關零組件、健身器材、電動車及其他潛在成長性的應用。