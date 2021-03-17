【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 市場觀望美國聯準會貨幣政策會議的決策結果，美債殖利率小幅反彈；科技股蘋果和微軟領漲，晶片股表現強勁，道瓊、標普終場微幅收黑，四大指數漲跌幅介於 - 0.39%~+1.26%；台股 ADR 窄福波動。

2. 周二台股早盤開高，市場資金流入中小型類股，11 點過後權值股與金融股轉強，推升加權指數進一步上揚，終場上漲 63.83 點，收在 16,313.16 點。

3.OTC 指數開高橫盤，收盤上漲 0.78%，目前短天均線呈現多頭排列，壓力為前高的 200.39 點，下方支撐為 10 日線的 194.06 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周二台股收小紅 K 棒線，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：16 日成交量擴增至 2,982.30 億元，後續仍需維持價量同步為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 2.76 億元；外資 - 11.62 億元、投信 + 5.93 億元、自營商 + 8.45 億元。

5.IC 設計：市場傳出面板驅動 IC 第二季再度喊漲，配合 2 月營收表現佳，3545 敦泰、4961 天鈺股價急拉漲停。此外，2388 威盛訴訟和解漲停慶祝；6237 驊訊 2 月營收年增 286.30%，外資、投信同步買超，周三股價緩步走高。

6. 矽晶圓：晶圓片價格趨勢向上，市場預期 6488 環球晶法說將釋出樂觀預期，股價出量走高，帶動 5483 中美晶、6182 合晶股價走高。

7. 航空、百貨：國內外疫苗開打，市場預期疫情有望控制，資金持續移往先前影響最深的 2610 華航、2618 長榮航與貿易百貨的 2906 高林、2929 淘帝 - KY 等表現強勁。

8. 金融：基本面基期低，加上預期全球景氣回溫利率上揚，金融族群重獲投資人青睞 2883 開發金、2886 兆豐金、2892 第一金等，週二創波段的高新。

9. 觀盤重點：目前台股技術面轉強跡象，但國際股市波動劇烈，外資期現貨仍為偏空，周三有台指期結算與重量級權值股除權，預期高檔震盪格局機率大。短線觀察重點在外資暫緩賣超態勢，將較有利台股信心回穩，未來選股方向，可留意 IC 設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

10. 環球晶產能滿載 今年看旺：6488 環球晶 16 日召開線上法說會，隨 5G 加速布建，將刺激智慧手機換機潮，疫情加速數位化遠距生活模式，加上車市受惠自駕、電動車發展帶動，預估全球半導體晶片需求持續熱絡。評估當前矽晶圓 6 吋、8 吋到 12 吋產品廠商產能利用率滿載，現貨價格去年底已經開始陸續反應漲價，可望推動合約價格持續上漲，相關廠商將持續受惠漲價效益，相關 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶可偏多操作。

11. 外資調高聯發科股價目標價：美國暴風雪衝擊持續，某歐系外資證券表示，高通由於三星奧斯汀廠停產，原本因應 5G 規劃生產的 RF 接收器，產出進度大受影響，推估短短一個月，有高達 2,000 至 3,000 萬個接收器難產，有利手機晶片大廠 2454 聯發科出貨提升，今年獲利挑戰近五個股本。預期在此次事件有利擴大聯發科原有的競爭優勢，建議維持逢低買進的建議。

12. 瑞昱傳漲價 Q2 起營運喊衝：網通晶片大廠 2379 瑞昱在 OEM／ODM 廠追單效應下，傳出 WiFi 5／6、乙太網路及音效晶片等產品線接單持續維持高檔，瑞昱 2 月合併營收達 70.27 億元、年增 37.6％，累計 2021 年前二月合併營收為 152.85 億元，年增 45.61％，創歷史同期新高。由於晶圓代工、封測廠相繼調漲報價，因此瑞昱為反映成本提升，已經向客戶全面調漲報價，最快將有機會在第二季起開始反映在業績動能，建議多單續抱。

