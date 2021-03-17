【Wen姐筆記】台積除息 台指結算大戲登場！搶3大作戰 留意尾盤亂流

台股多頭保 2 之後驚驚漲，昨日繼續由鴻海帶隊，加權指數緩步推上 16313.16 點作收，成交值略增至 2988.99 億元。大盤成功推進至 16300 點城池。今天有台積電除息， 以及台指期結算 2 大戲，同日登場，台股也進入「搶 3」大作戰! 北上力道強弱觀察站仍為 16333 點! 還是得留意尾盤是否出現亂流! 關鍵點位為 16251、16353 點與 16388 點。

台積電開盤蒸發點數，但如多方欲展現強勢，已經連 3 日測試站穩的 16200 點城池，不宜再棄守，兩端哨站為 16183 與 16222 點，而 16251 點為北上補給站，16300 點城池兩端哨站為為 16279 與 16311 點，而闖過 16333，多方才可順利繼續北上! 如能越過 16353 點，多頭挑戰歷史新高信心增強，16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，必須突破 16428 點與 16447 點，多頭兵臨 16500 點城下，16500 點兩端哨站為 16485 與 16520 點，突破下一站則往 16579 點射門，劍指 16600 點，挑戰改寫歷史新高!

但如 16183 點未能守住，需提防多方攻勢降溫，指數仍以區間盤整為基調，恐回防 16154 與 16100 點城池，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，如失守 16085 點，將由空方取得優勢，恐回測 16053 並進入 16000 點保衛戰，16000 點城池兩端哨站為 15978 與 16023 點，如棄守 15978 點，仍視為逃命波結束，空方控盤，提防續往季線靠近!

台積電今天盤中能否順利填息不是重點，重點仍在於能否填息後，續往月線挺進! 而連日領軍北上的鴻海，今天也將面臨前高 125 元，能否一舉突破? 將是關注重點! 如盤勢出現震盪，多方是否轉由其他主將帶隊? 輪動節奏也將攸關多方北上是否順暢! 總之，台指期結算日，還是得提防尾盤出現亂流! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)