與大立光9年官司和解 先進光董座壓力炸鍋關起門痛哭

3 月初，大立光 (3008-TW) 與先進光 (3362-TW) 纏訟 9 年的營業祕密侵害案件，終於以和解圓滿落幕，先進光股價連日狂飆。《財訊》專訪先進光董事長高維亞，娓娓道來這一路的心路歷程，他坦言，和解當天自己關起門來痛哭一場，這 9 年來的壓力實在太大了，同時點出，台灣企業營業祕密的防禦與見解都太薄弱了。

根據《財訊》報導，高維亞回憶 3 月 5 日大立光與先進光發布重訊和解當天，他回到公司時，每個人都來說恭喜，大家都很開心，但他進入辦公室後把門關起來，坐在位子上哭出來了，哭了很久，因為覺得 9 年的壓力太大了。高維亞說，這是人性脆弱的一面，只是不想讓別人看到，但他也感到如釋重負，這一切終於都結束了。

高維亞透露，大約在農曆年後兩家公司和談，才跟大立光執行長林恩平第一次見到面，想到以前兩家公司針鋒相對，其實他心裡很緊張；沒想到，林恩平一見面就笑著用台語說「這條事情卡早見面，今天就不用搞成這樣了。」高維亞說，和解後，一切總算落幕，再也不用去法院了，他覺得每次出庭細胞都要死掉兩萬隻以上，真的非常緊張。

高維亞指出，先進光在刑事案件被判無罪，因為沒有任何一個證據顯示，先進光讓大立光的離職員工挾帶任何機密文件，這些判決書都有寫。當時這些工程師離職下載的文件是他們在大立光工作時寫的程式，當初只是很單純地想「這是我寫的，為什麼我不能帶走？」

不過，在智慧財產法院的見解又不一樣，先進光反而被重罰 15 億元。現在歐美國家也都是這樣認同，公司就算無過失責任，還是要負起連帶賠償，而且會重罰。高維亞認為，台灣將來在營業祕密還有一段路要走，因為很多案件都顯示，台灣企業在營業祕密的防禦與見解都太薄弱了。

高維亞說，他可以理解像大立光這麼大的公司，大家都想挖角、偷營業祕密，如果不祭出這麼強硬的手段，可能不足以恫嚇。事實上，他並不是光學產業的人，是岳父找上父親一起投資，事情發生後很多股東都跑了。他也曾想過要放棄，但是責任心與不甘心還是支撐他下去解決問題，現在終於可以睡得著覺了。