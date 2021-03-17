台灣IBM推動混合雲、AI數位轉型 鎖定五大需求

台灣 IBM 今 (17) 日舉辦新春記者會，展望今年，總經理高璐華表示，去年全球受疫情衝擊，製造業、中小企業全面加速數位轉型步調，今年台灣 IBM 將持續加速推動混合雲 (Hybrid Cloud)、AI 數位轉型，並且著重前瞻 2.0、數位金融科技、製造業數位策略、5G/IoT 垂直應用場域、資安等五大主軸。

高璐華表示，今年將聚焦在混合雲平台、AI 策略，協助客戶數位轉型，顧問團隊將以 Linux、Container、Kubernetes、Red Hat OpenShift 架構平台為中心，搭配 Cloud Paks、LinuxONE 主機、Power 伺服器、Cloud Satellite 等開放硬體設備，協助客戶執行雲原生應用或核心現代化時可彈性選擇基礎架構。

去年 10 月台灣 IBM 也啟動藍星雲途新生態合作夥伴計畫，累計已有超過 70 家商業夥伴加入，高璐華指出，今年將進一步建構策略聯盟生態圈，目標再增加 100 家新型態的合作夥伴，並提供設計特殊獎勵計畫等，也讓新生態夥伴可使用 IBM 實驗室，將解決方案部署在混和雲平台上。

台灣 IBM 也重視教育、人才培育實習，高璐華表示，IBM 創新教育模式 P-TECH 在台灣邁入第 4 年，今年 7 月也將迎來第一批暑期實習生，下個月也將啟動 STEM for Girls 計畫，目前已陸續與十所學校接洽安排，預計培育 2000 多名學生，透過導入產業知識、企業夥伴學習資源等，探索未來職涯。

台灣 IBM 今也邀請夥伴華南銀、新光銀、新漢 (8234-TW) 旗下椰棗科技等代表分享混合雲、數位轉型經驗，展望今年，高璐華表示，台灣客戶去年就因應全球疫情變化，加速調整，包含混合雲、堆疊式微服務、內容等，看準商機將持續以混合雲、AI 作為 IBM 推動數位轉型的主軸。