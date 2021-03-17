聯準會決策發表前 10年期美債殖利率升破1.67%

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 召開記者會，說明政策會議之前，10 年期美債殖利率周三 (17 日) 又往上升，突破 1.64%，創下 13 個月新高。

更新: 至美東標準時間上午 8:15，10 年期美債殖利率升至 1.671%，升約 4 個基點，30 年期美債殖利率攀升至 2.421%，升約 1 個基點。

聯準會預計稍後發布新的經濟和利率預測，這可能表明市場猜測，聯準會官員考慮在 2023 年甚至之前升息。

外界普遍認為，聯準會將無視近期債券殖利率的上漲，Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，如果在這一水準上，聯準會暗示會介入干預，他將非常震驚。

近期美債殖利率上揚，主因是人們普遍預期經濟將由疫情恢復，並為接下來的通膨感到擔憂。

Shepherdson 相信，儘管鮑爾將再次抵消一些市場對通貨膨脹的擔憂，但他認為聯準會主席不會在周三的新聞發布會上，談論縮減其債券購買計劃。

他解釋說，這是因為一旦聯準會開始談論逐漸縮減，那麼殖利率將立即飆升，因為這一訊息會被市場放大解讀。