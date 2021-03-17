外資大砍晶圓雙雄及金融族群 逆勢加碼這兩檔個股各逾4萬張

三大法人今 (17) 日賣超 134.6 億元，外資期現貨持續偏空，更大砍晶圓代工雙雄共近 5 萬張，同時大砍金融股，不過，外資也反手加碼聯合再生、鴻海各逾 4 萬張。

今日外資持續賣超 129.32 億元，連 3 賣，期貨空單也增加 6958 口，空單未平倉來到 2.73 萬口；投信則衝刺季底作帳，加碼 5.42 億元，連 13 買；自營商轉賣 10.7 億元。三大法人合計賣超 134.6 億元。

外資今日買超最多個股為聯合再生近 4.5 萬張，其次為鴻海 4.36 萬張，另外，外資也青睞海運股，買超陽明 1.6 萬張、長榮 8199 張，其餘買超多集中在電子股，包含南茂 1.17 萬張，瑞軒、英業達、元晶、臻鼎 - KY 等個股。

外資賣超方面，大砍晶圓代工雙雄聯電 3.06 萬張、台積電 1.93 萬張，也從金融股大舉提款，賣超台企銀 1.16 萬張，新光金近萬張，中信金也逾 9000 張，以及合庫金、永豐金、彰銀等均各逾 7000 張。

投信則大舉加碼航運股，航空雙雄長榮航 6861 張，華航 5370 張，海運的長榮以及陽明各逾 2000 張，另外也買超南茂 3612 張，還有面板相關的群創、友達、元太等。

至於投信主要賣超個股則以傳產為主，包含中鼎、中鴻逾千張以及台塑化、榮成，另外，PCB 相關的金像電、華通也遭投信調節。