盤前財經大事搶先讀2021年03月18日

今日操盤前瞻

台灣央行理監事會議

美國上週初領失業金人數

法說會：元太

Fed 決策結果：經濟增強、通膨提高、升息時間表不變

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 週三 (17 日) 公布最新利率決議，僅管目前經濟前景改善，通膨預期提高，聯準會仍維持近乎零利率，維持購債計畫，並且預期 2023 年底前都不會升息。閱讀全文...

認錯！爆料達人：2021 蘋果春季發表會 4 月才舉行

週三 (17 日) 爆料達人 Jon Prosser 在推特上透露，2021 年蘋果春季發表會不是在 3 月 23 日舉行，而是破天荒地選擇在 4 月舉辦，對此，他也立下了賭注此言不假。閱讀全文...

興能高大擴產 美律注資雙管齊下 劍指蘋果 AirPods 訂單

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 透過私募引入策略夥伴美律 (2439-TW)，隨著資金到位，公司正式啟動擴產，今年總產能將年增 25%，扣式電池更擴充 3 倍，可望擴大在非蘋陣營的市占率，未來更可借重美律在蘋果供應鏈的角色，以及與蘋果有過的直接合作經驗，劍指蘋果 AirPods 系列訂單。閱讀全文...

茂矽產能滿到下半年 Q2 代工價格漲幅再擴大

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 昨 (17) 日召開法說，茂矽目前產能滿載至下半年，部分產品甚至暫停接單，且近期水情吃緊，第二季漲幅可望進一步擴大，估達 5 % 以上。閱讀全文...

三星今年恐無法推出 Note 新機 警告全球晶片供需「嚴重失衡」

三星電子周三 (17 日) 警告，該公司正在對抗全球半導體供需「嚴重失衡」，三星考慮打破多年傳統，今年下半年不推出最新款 Note 手機，成為最新一家對晶片短缺表達疑慮的大型企業。閱讀全文...

遠距商機發威 華碩、宏碁去年財報亮眼 今年展望也正向

品牌大廠華碩 (2357-TW) 昨 (17) 日召開法說，展望今年，共同執行長許先越、胡書賓同聲表示，需求仍強勁，今年首季是全年谷底，雖然短期零組件吃緊狀況延續，但筆電需求最遠可看到年底，其中，Chromebook、商用教育筆電出貨量可望倍增，顯卡同樣供不應求，不排除上半年再次調漲價格。閱讀全文...