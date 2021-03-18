泰昇-KY首季營運承壓 越南上游原料廠Q4投產

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 今年第一季面臨原物料報價上漲的成本壓力，內部預估首季營收及獲利仍可望維持 2020 年同期水準，同時，泰昇 - KY 在越南投資的上游不織布相關原料廠，預計在今年第四季量產，有助整合上游供應鏈，達到節省成本目的。

泰昇 - KY 去年稅後純益 3.91 億元，創新高，年成長 13.3%，每股純益 9.96 元，賺回近一個股本，董事會擬配發股利 6 元，公司計畫保留部分資金，以支應越南關鍵原料新廠建廠支出所致。

泰昇 - KY 主管表示，在越南投資的上游不織布相關原料廠，首期投資金額 1500 萬美元，預計在今年第四季量產。

展望今年，泰昇 - KY 指出，預期今年疫情影響將全面消退，將大力拉動東協新興國家經濟全面快速復甦，公司新一代嬰兒尿褲也將陸續上市，因此公司對於今年營收重返高成長抱持樂觀看法。

至於獲利，近期台幣仍強勢，原物料及運費也呈現上漲趨勢，對獲利成長的影響有待觀察，惟越南關鍵原料新廠預估在年底前量產，可望推升公司營收及獲利成長，並緩解相關成本壓力。

泰昇 - KY2020 年前 2 月營收 2.99 億元，年減 6.11%。