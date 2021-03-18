中美晶去年純益年增1.8倍 每股賺10.82元創新高
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中美晶 (5483-TW) 董事會今 (18) 日通過去年財報，全年稅後純益 63.26 億元，年增 1.81 倍，每股純益 10.82 元，創新高，且為歷年來第二次全年賺逾 1 個股本。
中美晶去年第四季營收 157.03 億元，季增 2.1%，年增 3.03%，毛利率 34.39%，季減 0.52 個百分點，年減 0.7 個百分點，營益率 20.45%，季減 5.41 個百分點，年減 4.15 個百分點；稅後純益 17.54 億元，季增 4.9%，年增 61.66%，每股純益 3 元，近 7 季高點。
中美晶去年營收 613.97 億元，年減 6.3%，毛利率 34.39%，營益率 24.32%；稅後純益 63.26 億元，年增 1.81 倍，每股純益 10.82 元。
中美晶過去 3 年致力提升太陽能產品效率，並進行企業轉型，去年轉型成效顯現，獲利狀況大幅改善，除營收寫歷史第三高外，稅後純益與 EPS 均寫新高。
中美晶表示，未來將持續著墨再生能源研究開發，並積極佈局高效電池、電廠設置、維運管理、儲能解決方案等創新綠色經濟。