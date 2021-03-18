奇景超低功耗AIoT平台 獲微軟認證

奇景光電 (HIMX-US) 今 (18) 日宣布，超低功耗 WE-I Plus AIoT 平台，已獲得 Microsoft Azure IoT PnP 認證，並登錄在 Azure 認證裝置型錄網頁，可望加速開發者超低功耗連接裝置開發時程。

奇景光電執行長吳炳昌表示，雙方共同推出可靠、安全且更長效電池壽命的邊緣 AI 產品，使產品更加容易及快速開發，讓客戶可以盡情發揮創造力。

奇景 WE-I Plus AIoT 平台涵蓋 AI 處理器、全時 (Always-On) 影像感測器、電腦視覺 AI 演算法，以及第三方 NB-IoT 模組構成，所有模組均以超低功耗運行，目前可在 Azure IoT 雲端生態系統中，執行邊緣端 AI 裝置功能。

奇景 WE-I Plus AIoT 平台在邊緣端指定的工作環境下，可透過全時影像感測器檢測物件移動，執行各種客製化 AI 算法使用情境，如人臉、物體檢測，再計算出轉換資料，並加密透過 NB-IoT 協議，輸出至 Azure IoT 雲端，進行統計數據處理和分析。

奇景預計，WE-I Plus AIoT 平台僅使用 4 顆 3 號 AA 電池，即可運作超過一年，相較其他具有相同電池容量、事件觸發頻率的使用情況下，其他物聯網裝置因直接傳輸原始數據至雲端，導致電池使用時間縮短，有時甚至少於一個月。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，奇景是微軟推廣 Azure IoT 平台的重要夥伴，雙方目標是共同打造出物聯裝置設計人員的首選平台，透過 Azure RTOS 結合 WE-I Plus SDK 工具，並與 Microsoft Azure IoT 平台無縫整合，我們將共同提供 IoT 邊緣端裝置，連接到雲端的最佳方法。