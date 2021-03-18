中租馬國子公司切入伊斯蘭市場 敲定20億元聯貸案

中租控股 (5871-TW) 旗下的馬來西亞仲利成功公司 (Chailease Berjaya Credit Sdn Bhd)，今 (18) 日完成五年期、馬幣 3 億元 (約合新台幣 20.2 億元) 聯貸，籌得一半資金將首度運用在伊斯蘭融資，其餘則將支應業務發展，拓展多元客源。

該筆聯貸案是由馬來西亞第二大銀行—聯昌國際銀行 (Commerce International Merchant Bank，CIMB)，擔任統籌主辦銀行，馬屋業銀行（Malaysia Building Society Berhad Bank Berhad，MBSB Bank)，以及馬興業金融阿瑪納投資銀行（Malaysian Industrial Development Finance Berhad Amanah Investment Bank Berhad，MIDF Bank) 共同參與。

中租控股表示，此次聯貸案馬幣 1.5 億元，為中租旗下公司，首度限定金額運用於伊斯蘭融資，以支持符合伊斯蘭律法的產品與服務；其餘馬幣 1.5 億元，則運用於現有車輛分期等業務，以開拓更多潛在市場。

仲利成功公司成立於 2015 年 9 月，為中租控股與成功集團合資，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利的佳績，2018 年成為第二大中古車融資公司，擁有超過 1500 家經銷商網絡，以此為基礎跨入重型機車市場；同年並取得貸款執照，以逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。