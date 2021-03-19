【袁志峰專欄】美債息上升，港股添壓力

今天推介 - 中國聯通 (762), 上日收市 $4.61

1) 股市前景

美國聯儲局調高今年經濟增長率及通賬率預測，並預期 2023 年之前都不會調整利率，言論刺激昨日港股做好。筆者認為美國 10 年期債息急速升逾 1.7 厘會對港股構成下行壓力，美元指數轉強亦不利港股，投資者信心依然脆弱，中港股市成交額也偏低，估計恒指再升空間有限，於 28000 點有技術支持。

今天推介是中國聯通 (762) — 中國三大電訊營運商之一。2020 年度收入及盈利分別達 3,038 億元 (人民幣 · 下同) 及 125 億元，同比增長 4.6% 及 10.3%，較同業優勝。現價對應市盈率 9.5 倍，市賬率 0.36 倍，股息率 4.2%，估值吸引。建議買入，目標價 5.20 元，止損價 4.40 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 283 點，隨後反覆上揚，最多曾漲 562 點，尾市受美國債息急升拖累，漲幅收窄，收報 29405 點，升 371 點或 1.3%，成交額按日升 17% 至 1746 億元，今月以來日均成交額 2105 億元。港股通南向資金轉淨買入 46 億元，包括淨買入約 13 億元騰訊 (700) 及 6 億元美團 (3690) 股份，這是 2 月 8 日以來首次淨買入美團股份，反映沽壓可能已告一段落。3 月至今累計淨賣出 85 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 22 升 28 跌 5 持平。業績勝預期的舜宇光學 (2382) 漲逾 9%，是表現最佳藍籌。其次是海底撈 (6862) 及阿里 (9988) 分別升 6% 及 5%。美團 (3690)、港交所 (388) 及安踏體育 (2020) 升逾 3%。石藥集團 (1093) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 3% 及 2%，是表現最差藍籌。其次是中海油 (883) 及恒安國際 (1044) 跌近 2%。

恒生科指升 1.2%，成份股 12 升 17 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 升逾 2%，網易 (9999) 跌逾 1%。舜宇光學 (2382) 及阿里 (9988) 是升幅最大成份股。聯想 (992) 升逾 4%。業績欠理想的微盟集團 (2013) 跌 18%，是表現最差成份股。其他軟件股包括明源雲 (909)、金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 跌 3%-5%。中興通訊 (763) 跌逾 2%。

板塊方面，航空、體育用品及餐飲股跑赢大市。中國 3 大航空股皆漲 2%。李寧 (2331) 及九毛九 (9922) 升 2%。教育及汽車股表現與大市同步。內險及軟件股下跌。

周四上証指數小幅高開，隨後反覆上揚，最多曾漲 0.9%，午後偏軟，收報 3463.07 點，升 0.5%。深証成指升 1.1%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 7400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 33 億元，連續 8 日淨買入，3 月至今累計淨買入 185 億元，2 月淨買入 412 億元。



3) 宏觀 / 行業訊息

歐洲央行行長拉加德 (Christine Lagarde) 在歐洲議會表示，儘管每周資產購買的記錄會繼續因為短期干擾因素而失真，但隨着時間的推移，計劃實施速度的加快會更加明顯。(信報)

美國聯儲局宣布維持利率不變，符合市場預期，並重申維持資產購買力度不變，又預期 2023 年之前，都不會調整利率。(信報)

4) 個股訊息

長和 (1) 公布，去年股東應佔溢利 291.4 億元，按年減少 26.8%，每股盈利 7.56 元。派發末期息每股 1.7 元，連同中期股息每股 0.614 元，全年派息每股 2.314 元，按年跌 27%。期內，收益總額 4038.5 億元，按年跌 8.2%。(信報)

長實集團 (1113) 公布，去年基礎溢利 193.4 億元，按年跌 32.5%，每股基礎溢利 5.24 元。收入 598.2 億元，減少 27.4%。末期息 1.46 元，連同中期股息每股 0.34 元，全年合共派息每股 1.8 元，減少 14.3%。(信報)

長實集團 (1113) 公布，以代價 170 億元向李嘉誠基金會收購一批基建資產，將向後者以每股作價 51 元，發行 3.33 億股代價股份支付。同時，該公司將以每股 51 元回購最多 3.33 億股，涉資約 170 億元，並將由集團現金資源撥付。(信報)

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