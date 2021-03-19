盤前財經大事搶先讀2021年03月19日

今日操盤前瞻

日本央行貨幣決策

股東會：彥陽

法說會：環宇 - KY、景碩、捷迅

債市風暴來襲！10 年期美債殖利率觸及 1.75%

週四 (18 日) 通膨擔憂促使華爾街惴惴不安，債市拋售風暴湧現，10 年美債殖利率觸及 1.75%，創下自 2020 年 1 月以來新高，30 年期美債殖利率來到 2.51%，為 2019 年 8 月以來首見。5 年期美債殖利率走升至約 0.887%。2 年期美債殖利率暴漲至約 0.165%。閱讀全文...

歐洲疫苗接種放緩 美俄局勢緊張 原油重挫 7%

週四 (18 日) 交易，原油期貨價格重挫 7%，且為連續第五個交易日下跌，觸及 2 週多以來的最低收盤價。一些分析師指出，投資者擔憂美俄緊張局勢加劇、法國宣布巴黎新一輪封鎖，以及歐洲疫苗接種速度放緩。閱讀全文...

央行利率連四凍維持史上最低 擴大打炒房措施

台灣央行昨 (18) 日召開第一季理監事會議，會後宣布連 4 季維持利率不變，維持在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，而央行也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 4.53%，為 7 年來首見 4 字頭，但略低於主計總處 2 月 20 日發布的最新預測值 4.64%。閱讀全文...

富采今年營運拚損平 Mini LED 放量單月營收跳增 2 成

富采 (3714-TW) 由晶電與隆達換股共同成立，昨 (18) 日為公司成立後，首度召開法說，由於去年趕在換股上市前打消呆帳，富采去年虧逾 1 個股本，今年公司力拚營運損平；隨著 Mini LED 量產出貨，富采董事長李秉傑指出，富采單月營收將跳增 2 成。閱讀全文...

鴻華先進與日本電產簽 MOU 深化合作 EV 動力系統

鴻海 (2317-TW)、裕隆 (2201-TW) 合資的鴻華先進昨 (18) 日宣布，與日本電產株式會社 (Nidec) 共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手深度策略合作，整合日本電產馬達及鴻華先進整車設計開發能力，深化電動車動力系統的策略合作，預計雙方初步合作成果將於第四季展現。閱讀全文...

穩懋每股擬配 10 元現金股利創新高 殖利率 2.6%

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 去年受惠 5G PA、WiFi 需求，全年三率三升改寫歷史新高紀錄，昨 (18) 日也公告去年盈餘分配，每股擬配發 10 元現金股利，同創歷史新高，若以今收盤價 384.5 元計算，現金殖利率約 2.6%。閱讀全文...