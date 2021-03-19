信邦去年EPS 9.08元 擬配息6.3元雙創新高

連接線束廠信邦 (302-TW) 今 (19) 日公告去年財報，稅後純益 21.14 億元，年增 23%，每股純益 9.08 元，每股擬配息 6.3 元，獲利及股利均為歷史新高。

信邦去年第四季營收 61.28 億元，季增 3.9%、年增 52.7%；毛利率 24.8%，季減 1 個百分點、年減 0.9 個百分點；營益率 10%，季減 3.7 個百分點、年增 2.4 個百分點，稅後純益 4.58 億元，季減 26.2%、年增 56%，每股純益 1.97 元。

信邦去年營收 217.98 億元，年增 21.9%、毛利率 25.6%，年減 0.1 個百分點，營益率 12.1%，年增 1.5 個百分點，稅後純益 21.14 億元，年增 23%，每股純益 9.08 元。

信邦表示，去年雖然受到新冠肺炎疫情、新台幣及人民幣升值等不利因素影響，但營收、稅後純益以及每股純益，均為公司成立以來的歷史高點，自 2009 年起已連續 11 年正成長。

而信邦董事會決議擬配息 6.3 元同是歷年來最佳，配發率約 7 成，若以今日收盤價 271.5 元計算，現金殖利率約 2.3%。

展望今年，信邦表示，仍以追求雙位數成長為目標，並持續提升高附加價值的連接線模組整合；累計信邦前 2 月營收 38.47 億元，年增 33.1%。