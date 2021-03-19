廣運去年虧損 擬配發現金1.5元 現金殖利率達5.31%

受惠台商回流、生產自動化、公共工程及物流業的需求旺，廣運 (6125-TW) 2021 年本業營運不看淡，董事會今 (19) 日通過，擬以資本公積配發每股現金股利 1.5 元，以今天收盤價 28.25 元計算，現金殖利率達 5.31%。

廣運 2020 年第四季營收 14.37 億元，為 10 季以來新高，單季也轉虧為盈，純後純益 3559 萬元，每股稅後純益 0.15 元；2020 年營收 42.98 億元，毛利率為 12.49%，年增 5.13 個百分點，稅後虧損 9715 萬元，較上一年由盈轉虧損，全年每股稅後虧損 0.39 元。

廣運也積極切入資料中心的解熱系統方案，公司看好解熱系統事業今年接單動能，指 2021 年是「解熱系統」發展元年。

廣運原先即有機場內自動化業務的實績，今年取得機場捷運新北產業園區站（A3）預辦登機及行李處理系統建置計畫案標案，金額為 4.18 億元，履約日期自今年 1 月至 2022 年 9 月，將可望挹注今、明年業績。

廣運取得桃園機場捷運 A3 站的標案，有助未來營收與相關業務的爭取。