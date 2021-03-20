〈能源盤後〉中東緊張局勢加劇 原油6日來首見收高 但本週仍重挫

週五 (19 日) 交易，原油期貨價格收高，連續 6 個交易日來首見，原因來自中東緊張局勢加劇，但本週跌幅創去年 10 月以來最大，係因封城措施再起，且歐洲部分國家接種疫苗過程受挫，對能源需求構成威脅。

外媒週五報導，沙烏地阿拉伯首都利雅德一座石油設施遭無人機襲擊，推升油價至盤中高點。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「這個消息阻止了石油失血般的修正，但這對價格可能只有短期影響。」

中東緊張局勢加劇，沙國領導的戰機本月稍早向葉門反叛軍控制的首都沙那 (Sanaa) 投擲炸彈。此前沙國石油和軍事設施遭受攻擊，伊朗支持的胡塞反叛軍被指責為幕後黑手。

「從更大的角度看，我們似乎面臨一場新冠病毒激起的價格修正，而這應該會很快結束。雖然今日的反彈還不足以讓人覺得原油的修正已經結束，但多數人相信後續下行空間不會太大。」Flynn 說。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.42 美元或 2.4%，收每桶 61.42 美元，盤中低點曾觸及每桶 58.94 美元，本契約下週一收盤屆期。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.38 美元或 2.3%，收每桶 61.44 美元，

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.25 美元或 2%，收每桶 64.53 美元。

本週 WTI 原油期貨價格下跌 6.4%，而 Brent 原油期貨價格下跌 6.8%，雙雙創下自去年 10 月以來最大跌幅，係因週四大跌拖累。

週四 WTI 原油重挫 7.1%，而 Brent 原油下跌 6.9%，均為去年 6 月以來最大單日跌幅。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，「這是一場早該到來的修正。」他指出，由於主要石油生產國減產，超過 900 萬桶 / 日的原油產量處於觀望狀態，加上歐洲和發展中經濟體無疫苗可施打，所以價格看漲趨勢「有鑑於實體市場的現狀而變得沒有道理。」

與此同時，IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，石油交易者越來越擔憂通膨上升，歐洲疫苗接種速度放慢且確診病例再度湧現，義大利和法國封城，這些對歐洲成長構成威脅。

由於 AstraZeneca 疫苗存有安全隱患，部分民眾施打後出現血栓症，導致德、法、義等國宣布暫緩施打，但在歐洲監管機構建議該疫苗利大於弊之後，德國與其他國家將重啟 AstraZeneca 新冠疫苗的接種。

儘管如此，在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三保證 2023 年之前不會升息，並預期通膨率可能高於 2% 的目標後，石油需求仍令人擔憂。

Steeves 表示，「倘若消費者可支配的收入減少，可能會抑制石油需求。」

今年迄今，WTI 和 Brent 原油期貨仍有 20% 以上漲幅。

然而，美國原油庫存近幾週大增，「與 OPEC + 平衡庫存的預期目標相牴觸。」美國上週 (3/12 止) 原油庫存連續第四週上升。

「由於美國和全球其他地區之間的差距懸殊，Brent 原油期貨價格逆價差的情況越來越明顯，而 WTI 原油期貨大多時間處於正價差，或僅有疲弱的逆價差。」Steeves 說。

「倘若美國庫存開始再次下降，局勢可能改變，尤其是整個第二季煉油產品需求加速之際。」

貝克休斯週五公布，本週活躍的美國石油鑽機數量增加了 9 個，達到 318 格，為 1 月以來最大單週增加數量，暗示未來產量增加的潛力。

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