央行連4凍利率、將來銀行總座閃辭、陽明獲利驚奇 本周大事回顧

台灣央行 18 日召開理監事會議，會後宣布連 4 季維持利率不變，維持在史上最低水準，同時也進一步控管金融機構不動產授信風險，被視為是擴大打炒房，另一方面，國家隊純網銀人事大地震，總座劉奕成無預警閃辭，航運股陽明元月則繳出亮眼獲利，單月賺進 75 億元、年增近 30 倍，以下是本周重要大事回顧：

央行理監事會 利率連 4 凍維持史上最低、擴大打炒房措施

台灣央行 18 日召開第 1 季理監事會議，會後宣布連 4 季維持利率不變，維持在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，而央行也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 4.53%，為 7 年來首見 4 字頭，但略低於主計總處 2 月 20 日發布的最新預測值 4.64%。

同時，央行宣布進一步控管金融機構不動產授信風險，等同擴大打炒房。

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將來銀行人事地震 純網銀執照尚未取得總座劉奕成閃辭

「國家隊」純網銀將來銀行尚未取得執照，總經理劉奕成卻在 18 日閃辭，面對高層頻頻走人，將來銀行表示，劉奕成因個人生涯規劃，正式向董事會提出請辭。

面對其他純網銀樂天銀行已開業、連線銀行 LINE Bank 也在 19 日與存保簽約，力拚 3 月底前營運，但身為國家隊的將來銀行卻遲遲未取得執照。繼該行保險大將莊瑞德在 2 月 26 日離職後、總經理劉奕成也閃辭，讓外界譁然。

而將來銀行是三家純網銀中股東結構最複雜的，主要股東是電信龍頭中華電信，掌有 41.9% 股份；第二大股東兆豐銀行占股 25.1%，其餘新光集團 14%(新光人壽 10%、新光銀行 2%、新光保全 1%、大台北區瓦斯 1%）、全聯實業 9.9%、凱基銀行 7%、關貿網路 2.1%。

東元黃茂雄子拋震撼彈 黃育仁辭去集團所有職務

東元集團會長黃茂雄與其長子黃育仁風波未歇，黃茂雄 18 日下午才表態不反對兒子爭取董座一職，不料，黃育仁該日晚間即發出辭職信宣布，因東元經營將面臨挑戰，因此請辭所有東元集團相關職務，同時也不再接受東元本次董事改選提名。

陽明獲利驚奇 1 月純益近 75 億元年增近 30 倍 EPS 2.32 元

貨櫃航商陽明 19 日在證交所要求下，公布 1 月自結，單月稅後純益高達 74.8 億元、年增 2976.92%，每股純益 2.32 元，也高於去年 12 月單月稅後純益 50.07 億元，月增 49.39%。

就目前已知的財報數字來看，陽明 1 月單月獲利，已逼近上一個單季新高紀錄 2010 年第 3 季純益 76 億元，單月獲利直逼單季新高。

鴻海增資印度子公司 6.2 億元 為生產亞馬遜電視棒鋪路

鴻海 15 日公告，旗下鴻佰將增資印度子公司 Foxconn Technology (India) Private Limited，總金額達 16 億印度盧比 (約當新台幣 6.2 億元)，主要是為了在當地生產亞馬遜 Fire TV Stick 的新訂單。

據了解，鴻佰是鴻海集團旗下生產網通產品的主要公司之一，而鴻海另一子公司工業富聯旗下 Cloud Network Technology 日前拿下亞馬遜 (Amazon) Fire TV Stick 的訂單，此次增資就是為了生產該產品鋪路。

東科 - KY 擬出售中國兩廠股權明年 Q1 完成交割 處分利益逾 1 股本

音箱設備廠東科 - KY 15 日董事會決議，旗下中國兩間廠房惠陽東洋電子與惠陽東威電子所有股權，將以人民幣 3.65 億元 (約新台幣 15.85 億元) 出售予尚南飛貿易公司，預計明年第 1 季完成股權交割，法人估，處份利益至少人民幣 2 億元 (約新台幣 9 億元)，超過東科一個股本。

東科因應國際趨勢與客戶需求，過去兩年投入約 2000 萬美元興建越南廠，加上 3 個中國廠區，總計有 4 個生產基地，不過去年受新冠疫情影響，營運利潤下跌，決議調整中國生產規模，將 4 個廠區縮減為中國廣東廠與越南廠。

生達集團強化分工 持股生泰比重攀升至 22.32%

生達 16 日表示，將把旗下原料合成部門業務分割，轉移給同集團生泰，雙方將以發行新股、股份交換方式進行合作，股份交換後，生達持有生泰股權將攀升至 22.32%，成生泰最大股東。

生達擬以每股 75.42 元，取得生泰發行新股 453.2 萬股，以生泰 15 日收盤價 87.7 元計算，折價約 14.2%，生達持股生泰將從 10.61%，提升至 22.32%，成最大股東，預計今年 10 月 1 日完成交割。

台達電 50 周年 瞄準三大領域布局下個十年

台達電今年成立 50 周年，董事長海英俊 17 日表示，電動車、自動化，基礎設施三大領域，到 2030 年時潛在市場規模總計近 6000 億美元，其中電動車電控及傳動系統，10 年內更將成長 10 倍，台達電今年就要拿下 10% 市占率。

鴻華先進與日本電產簽 MOU 深化合作 EV 動力系統

鴻海、裕隆合資的鴻華先進 18 日宣布，與日本電產株式會社 (Nidec) 共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手深度策略合作，整合日本電產馬達及鴻華先進整車設計開發能力，深化電動車動力系統的策略合作，預計雙方初步合作成果將在第 4 季展現。

鴻華先進表示，日本電產擁有領先業界的三合一驅動馬達系統，是未來電動車發展的關鍵核心，也因此在去年宣布推動電動車開放平台時，就已經和日本電產商討共同合作的可能性，目前在乘用車與商用車皆有相關合作計畫。