〈觀察〉全球重量級製鞋廠IPO與擴張 迎全球賽事重登場商機

Adidas、Nike 等全球品牌運動鞋供應商志強 - KY，將於 4 月下旬在台股掛牌，為繼 2012 年鈺齊 - KY(9802-TW) 之後，另一台商製鞋廠在台第一上市，同時，中國華利公司也在 3 月 17 日，獲大陸證監會核准在創業板 IPO，擬發行新股募集人民幣 38.38 億元 (約新台幣 164.15 億元)，預料將掀起一波比價行情。

以 2019 年鞋品銷售數量而言，中國大陸華利公司的銷售數量高達 1.8 億雙，雖然落後寶成 (9904-TW)3.22 億雙，但仍高於豐泰 (9910-TW) 的 1.22 億雙，志強 - KY 銷售則約 2100 萬雙足球鞋。

後疫情時代製鞋廠 IPO 案引發市場重視，無疑與全球開始施打疫苗與一步步解封的恢復正常活動有關，尤其是疫情解封後，包括東京奧運、美國超級盃世界盃足球賽等全球大型體育賽事將登場，可望帶動的運動相關產品銷售有關，相關產業包括百和 (9938-TW)、南寶 (4766-TW)、千附 (8383-TW) 等也將受惠。

這兩家即將分別在兩岸上市的以全球品牌運動鞋代工廠商，志強 - KY 為足球鞋製造領導廠商，在越南及柬埔寨設廠生產，全球市占率約 21%，2020 年受疫情影響，營收年減 22%，稅後純益 4.09 億元，每股純益 2.35 元，去年總產能利用率僅及 50-60%。

志強 - KY 主要產品為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等，並以運動鞋為大宗，年產能約 4300 萬雙鞋。主要客戶為 Adidas、Nike，2019 年營收占比為 53% 及 30%，而 PUMA 和 Decathlon 營收占比合計約 15-20%。志強長期擴產計畫將以 Adidas 訂單為主，2023 年將擴充柬埔寨 Fireman 大底廠 210 萬雙產能，預期在 2023 年第 2 季量產，而緬甸鞋廠 110 萬雙產能將在 2023 年第四季量產。

中國華利公司成立於 2004 年，是一家為 Nike、PUMA、UGG、Columbia 等國際知名大牌代工鞋品的企業。截至目前，中國華利在越南、中國大陸、多明尼加、緬甸等地共開設了 21 家製鞋工廠。

中國華利此次 IPO 募集資金，將全部用於越南鞋履生產基地擴產建設專案、「緬甸世川鞋履生產基地建設專案」、以及「中山騰星年產 3500 萬雙編織鞋面擴產案」等。

台商製鞋業的在中國生產比重已大幅降低中，中國以外的投資，以越南為大宗，並擴及柬埔寨、緬甸、印尼及印度，豐泰目前也規劃重啟擴廠、擴產計畫，包含越南、印尼與印度等廠區，預計整體 2021 年產能將較去年成長 7-10%。