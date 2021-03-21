前財長桑默斯痛批1.9兆美元法案：不負責任、帶來巨大風險

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 警告，美國正在遭受 40 年來「最不負責任的」總體經濟政策之苦，民主黨和共和黨人都製造了「巨大的」風險。

桑默斯抨擊現行財政刺激，表示新冠疫情後的復甦將帶來需求面壓力，與此同時，財政政策卻在積極寬鬆，除固執不升息之外，還一味擴大資產負債表，「過去是點燃，現在在引爆」。

桑默斯說：「這是過去 40 年來我們見過的最不負責任的財政政策」，「我相信這是左翼民主黨的頑固態度，和整個共和黨不負責的行為，所共同導致的。」

桑默斯現已成為抨擊拜登 1.9 兆美元刺激計畫上，最主要的民主黨經濟學家。他表示，未來幾年通膨加速的可能性為三分之一，並可能面臨停滯性通膨，還有三分之一的可能性，聯準會急踩剎車，通膨並未來臨，從而使經濟接近衰退。最後一種可能性，才是在不觸發通膨的情況下，聯準會與財政部共同推動美國經濟成長。

但他強調，目前的總體經濟政策帶來前所未有的巨大風險。

桑默斯的說法被官方反駁，財政官員認為，刺激法案的目的在為有需要的人提供救濟，不會讓目前仍受高失業率困擾的經濟過熱。

諾貝爾獎經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 近日也發文，認為將不會重見 1970 年代式通膨，聯準會有足夠的應對工具。

他認為，財政刺激計畫可能導致的最糟糕情況是消費者價格的短暫激增，就好像韓戰初期那樣。紓困案的確提供了大規模的刺激措施，但不是瘋狂的通膨刺激。

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