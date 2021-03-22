瑞薩祝融之災 日本官房長官：會協助替代裝置的調度支援

根據《路透社》週一 (22 日) 報導，日本官房長官加藤勝信在 22 日上午的記者會表示，關於瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 那珂工廠 19 日火災所造成的工廠停工，經濟產業省會在替代裝置的調度支援方面，確實的進行因應。全球的車用半導體正面臨供應短缺問題，日本政府正打算進一步加強供應鏈強韌化等作為。

加藤勝信表示，他知道瑞薩電子目標在一個月以內重啟那珂工廠的生產，也聽說有工廠內共計一個月份的未完成品的出貨過程順利。

此外，關於這次工廠火災對車用等半導體的生產所造成的遲延影響，瑞薩及其他汽車廠商也都在調查供應鏈遭受到什麼程度的衝擊。加藤勝信說道：「經濟產業省正與各家廠商攜手因應，會在替代製造裝置的快速調度支援及早日復舊等來著實努力。」

在全球發生半導體短缺的這個當下，日本政府的應變措施也受到矚目。加藤勝信提到半導體在日本被稱為「產業的米糧」，是支撐起經濟社會的重要零件。他也在說明時表示，經濟產業省有靈活運用供應鏈補助金及先進技術開發支援預算等，來強化日本國內生產並吸引國外廠商到日本設廠。

「在全球半導體面臨不足的這個時候，會在供應鏈強韌化等，還有更進一步的對策強化也會進行檢討。」加藤勝信如此說道。