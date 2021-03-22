〈飛捷展望〉訂單需求回溫 啟動兩階段調漲 漲幅5-10%

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 董事長林大成表示，目前需求回溫，加上在零組件價格上漲的壓力下，啟動二波調漲，第一波針對新客戶新訂單調漲，今年已先漲，第二波則針對舊客戶訂單，預計 5 月出貨時調漲，兩波分別漲幅介於 5-10%。

林大成指出，目前最缺的是晶片，面板部分雖然也有缺，但大量使用的 15.1 吋面板，供貨還算順暢，僅部分尺寸機種受到影響，運輸方面，缺櫃問題看起來也比先前舒緩許多。

飛捷總經理卓君宏補充，目前晶片比較缺的是音效晶片 (Codec IC) 以及網路晶片 (LAN IC)，不過由於 POS 機對音效晶片的要求並不高，因此客人也多接受，而網路晶片雖然沒有斷料，但交期拉長。

在零組件缺貨下，報價也跳增，飛捷同步啟動漲價機制反應成本，總經理徐嘉宏則透露，自 1-2 月起，已開始針對新客戶及新接的訂單率先漲價；既有客戶以及還在出的舊訂單，5 月出貨會同步調漲，兩波漲幅均落在 5-10%。

據了解，在歐美疫情舒緩下，飛捷除了舊有訂單重啟出貨動能，也拿下賭場、郵輪以及工廠自動化的新訂單，公司看好，第一季還是受到缺料缺櫃及工作天數減少影響，是全年谷底，第二季開始，業績將雙位數年增，全年營收也會雙位數成長。