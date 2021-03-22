〈富邦金擬併日盛金〉公開收購截止前夕 富邦金再喊話把握應賣

富邦金 (2882-TW) 公開收購日盛金 (5820-TW) 將在 3 月 23 日下午 3 時 30 分截止，富邦金今 (22) 日趕在截止前夕，提醒尚未參與應賣的日盛金股東，把握時間參與應賣。

富邦金以每股 13 元公開收購日盛金在外流通的過半數股權，2 月 24 日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合，預定收購的最高數量為 37.7 億股，為日盛金控已發行普通股股份總數 100%，最低收購數量為 18.87 億股，約當日盛金控全部股份總數的 50.01%。

此案的公開收購截止時間進入倒數，富邦金表示，公開收購日盛金普通股至台灣時間的 3 月 23 日下午 3 時 30 分止，提醒欲參與應賣的日盛金股東，請依公開收購說明書所載的臨櫃、電話或電子網路申請應賣方式，儘速辦理應賣手續，公開收購受委任機構為兆豐證券。

富邦金表示，若公開收購條件順利成就，預計 3 月 30 日（含）前支付收購對價予參與應賣的日盛金股東，後續將依各項法令規定，以相同價格為現金合併對價吸收合併日盛金，取得未參與應賣股東的其餘股份，其取得對價的時間點將晚於參與本次公開收購的股東。

富邦金進一步提醒，日盛金股東因參與公開收購應賣，或選擇參加後續合併所可能產生的相關稅賦也不相同，建議日盛金股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。

富邦金重申，公開收購價格經獨立第三方會計師的評估為合理，是以公平且一致性的條件，提供日盛金大小股東實現投資獲利的機會。公開收購案可望創造日盛金股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金股東響應，把握最後公開收購期間參與應賣。