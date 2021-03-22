統振擬配每股現金1.4元創10年新高 殖利率6.31%

統振 (6170-TW) 在積極優化營運下，推升去年獲利成長，今 (22) 日公布 2020 年稅後純益 1.42 億元，年增 66.08%，每股純益 1.63 元，董事會今天通過擬配發每股現金股利 1.4 元，依今天收盤價計，現金殖利率為 6.31%。

統振 2020 年營收 35.62 億元，毛利率 19.23%，年增 3.12 個百分點，稅後純益 1.42 億元，年增 66.08%，每股純益 1.63 元，擬配發每股 1.4 元現金股利。

統振旗下三大事業體 2020 年營運表現保持穩健成長，其中，能源事業因受惠歐美市場的宅經濟大量需求增加，推進旗下 3C 電池封裝產品保持良好的銷售業績，帶動公司能源事業部即使在出售轉投資統達公司部份股權後，其事業部的營收仍保持年增率正成長的表現，加上金融科技業務與流通事業奠定公司營收穩健基礎。

統振 2021 年除了受惠智慧家用、宅經濟需求持續高漲，有助統振能源事業既有訂單需求保持良好能見度，也有機會爭取與更多合作夥伴擴大能源應用的市場版圖；在金融科技、流通事業穩健的業務擴張，包括開拓新客戶、新市場等，將有望推升公司整體營運成長。

統振 2021 年前 2 月營收 4.72 億元，年減 1.95%。