超微Radeon RX 6700 XT顯卡上市 台主板廠營運加溫

超微 (AMD-US) 今 (22) 日正式推出新款 Radeon RX 6700 XT 顯示卡，由包含華擎 (3515-TW)、華碩(2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、撼訊(6150-TW)、藍寶科技、XFX、盈通(Yeston) 等全球供應商販售，法人看好，將有助台廠供應鏈營運增溫。

超微表示，Radeon RX 6700 XT 基於 RDNA 2 架構，搭載 96MB Infinity Cache 技術、AMD Smart Access Memory、12GB GDDR6 記憶體等，與前一代顯示卡相比，在特定遊戲中發揮可望提升 2 倍效能，同時為 1440p 解析度遊戲帶來卓越效能、逼真視覺效果等。

超微進一步指出，透過新一代 Radeon RX 6700 XT 顯示卡、Ryzen 5000 系列桌上型處理器，超微可同時為極致遊戲平台提供高效能 CPU、GPU。

法人指出，受惠遠距、宅經濟需求持續發酵，板卡、顯卡、CPU 需求同樣供不應求，加上上游晶圓產能持續吃緊，估首波出貨量有限，但超微、輝達 (NVDA-US) 兩大品牌廠競相推出新品，加上虛擬貨幣熱潮，對華碩、技嘉、微星、華擎、撼訊等台廠來說，上半年營運不看淡。