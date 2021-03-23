神達轉投資新聚思 斥72億元美元併購Tech Data

神達 (3706-TW) 公告，重要轉投資新聚思 (SYNNEX Corporation) 在 22 日與 Tech Data 共同宣布達成最終協議，新聚思將發行 4400 萬股及承受債務、以 72 億美元併購 Tech Data，合併後公司年營收預估約為 570 億美元，將成為全球最大 IT 經銷與多元服務商，交易預計將在 2021 年下半年完成。

根據合併協議，TECH DATA 股東阿波羅將獲得總計 4400 萬股新聚思普通股及 27 億美元之債務代償。交易完成後，新聚思原股東將擁有合併後約 55％的股份，阿波羅管理公司 (Apollo Global Management) 擁有約 45% 的股份，公告並未披露合併後的公司名稱。

根據神達財報，截至去年底持有新聚思約 10.2%，而聯華神通集團另一成員聯強，則持有新聚思約 7.5% 股權。

新聚思表示，雙方合併後，業務版圖將遍及美洲、歐洲和亞太地區之 100 多個國家和地區，能提供超過 20 萬種多元化產品組合及解決方案，此規模經濟將為合併後公司的 15 萬個客戶和超過 1500 家供應商，提供更高價值和採購效率，並能夠加速技術應用吸引全球最具創新性的 OEM。

未來合併公司核心成長業務包括雲端、數據中心、安全性、物聯網 (IoT)、5G 和智能先進科技等產品領域，並在其中建立差異化的端到端解決方案和最佳的產品，為客戶提供全面的即服務 (EaaS) 能力。