【Wen姐筆記】外資丟融資撿 挺住月線！仍得提防法人結帳割韭菜

台股第三度跌破月線加上 16000 點城池攻防，昨日上演「韭菜的逆襲」? 外資持續賣超 50 億元，但融資單日大增 35 億元，大盤在早盤一度失守 16000 後，成功上演逆轉，以 16189.22 點作收，成交值則縮至 3365 億元。台股三破月線挺住，不過時間點上，進入 3 月下旬，仍得提防法人結帳割韭菜! 多方繼續北上的關鍵位置為 16222 點。關鍵點位為 16154、16251 與 16333 點。

台股多方如欲持續北上，昨日收復的 16154 點務必挺住，並收復 16200 點城池，16200 點兩端哨站為 16183 點與 16222 點， 站穩後下一站為 16251 與 16300 點城池，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，闖過 16333，多方才有機會在 3 月下旬拉開勝分! 16353 則是挑戰歷史新高的決戰權門票! 如再往 16400 點挺進，16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，必須突破 16428 點, 多方才可望再度再站回高崗上!

但如 16154 點未能挺住，仍得提防空方埋伏，還是有可能回測 16000 點城池! 16100 點，兩端哨站為 16085 與 16123 點，如 16085 點仍宣告失守，還是得提防空襲警報! 如再回測 16053 與 16000 點城池，16000 點城池兩端哨站為 15978 與 16023 點，不宜再棄守，否則對多方相當不利! 恐再回測 15953 點與 15900 點城池，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，如棄守 15888 點，台股也將正式告別 16000 點，轉為空方控盤!

台股大盤昨日挺住月線，但籌碼面部分，依舊是外資丟散戶撿，而且值得留意的是，投信未再加碼，反而是自營商與散戶同步進場搶短! 以籌碼面還看，盤勢拉高後極易出現短線獲利下車調節賣壓，加上法人作帳結帳大亂鬥，還是得提防割韭菜作業績!

今天盤面觀察重點絕對是以台積電為首的半導體族群，台積電已回測季線，不宜再退，否則對多方相當不利! 另外昨日強勢的航運、面板，以及撐盤的金融族群，今天最好也得續強，否則恐增添盤勢震盪波動! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)