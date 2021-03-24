物聯智慧營收創新高 IoT雲端效益扮演重要角色

物聯智慧三大優勢勝出 營收及股價同步攀升

身為台灣物聯網的先驅，興櫃公司物聯智慧 (6565-TW) 持續開發新技術，以「穩定、安全及信任」三大優勢，專注於物聯網與雲端影像管理，使得該公司營收逐年成長 2020 年業績表現更創下歷史新高，合併營收較 2019 年成長逾四成，稅後淨利達 1,300 萬，正式由虧轉盈，邁向重要里程碑。

技術門檻高 歐美及中國大廠都買單

人工智慧、物聯網時代來臨，人類生活將產生重大變化，也衍生龐大商機，包括醫療長照、智慧農畜牧、零售商場、交通監控、城市安控、AI 辨識、消防警政、智慧家庭等等，這些均是 AIoT（人工智慧物聯網）的應用領域，也是物聯智慧的發展主戰場。因為不論哪一種應用，均離不開影像管理，尤其是要做到影像雲端管理，會有一定的技術門檻，而這正是物聯智慧所擅長之處。

物聯智慧董事長兼任總經理郭啟銘。(圖: 業者提供)

「未來目標是成為電信運營商物聯網平臺的供應商角色。」物聯智慧總經理郭啟銘表示，物聯智慧成立於 2008 年，重視研發、開拓新市場，初期以銷售網路攝影機與提供系統整合服務，在雲端影像技術上不斷精進，現轉型為物聯網軟體與雲端平臺解決方案提供者，並且以最擅長的影像連線及傳輸技術為核心，以人工智慧演算搭配 IP camera、感應器及各種物聯網設備，形成縝密的安全防護網。

同時順應未來全球 AIoT 服務需求大增，物聯智慧近年來積極經營歐美、亞洲及大中華區客戶，合作夥伴涵蓋雲端建構服務商、IC 晶片商、品牌商、方案商及 ODM/OEM 製造商。以智慧家庭安全為例，在智慧安防消費市場需求持續增長的趨勢下，安防監控產業中，截至目前為止，全球客戶啟用物聯智慧的物聯網設備已經近 8 千萬台，其中有 80％以上是影像監控設備。

「物聯網 (IoT) 影像裝置的連線效率扮演重要角色。」郭啟銘表示，物聯智慧建置全新「去中心化」的技術架構，建立連線穩定且兼顧資料安全性的設備生態系，服務超過 300 家客戶。也因物聯智慧在影像連線與傳輸方面具有高度穩定性，獲得不少國際大廠買單，包括歐美主要安防監控大廠及新創品牌商的多款網路攝影機皆採用物聯智慧的雲端解決方案。

2019 年物聯智慧更被列入中國 AIoT 企業百大排行榜，是少數進榜的台灣廠商，顯見該公司受到中國市場的重視程度。此外，物聯智慧也與多家知名 IC 晶片商合作，整合 SoC 晶片，提供品牌廠商多種裝置的開發模組，剛開始客戶以 5～10% 合作試試，到全面系列都找物聯智慧，歸因來自於信任。

營收獲利由虧轉盈 期待股價不再委屈

目前物聯智慧公司以 Kalay 雲端平臺為重點發展核心，將以人工智慧演算搭配各類感測器、網路攝影機運作，提供完整雲端影像管理的解決方案給客戶，包括影像串流、雲端儲存、設備管理、帳戶管理、線上韌體更新、訊息推播、數據分析、支付服務等等，猶如一條龍服務，要讓客戶使用 Kalay 雲端平臺服務，就能一站式滿足所有需求，不僅省時，還可以增加作業效率。

也因 Kalay 雲端平臺服務是核心所在，物聯智慧的雲端服務營收比重未來可望持續拉高，該公司開啟雲端服務的前三年營收僅佔整體營收約 4%，2020 年則已超過 18%，目標期望未來兩年內可超過 30%，將有助於營收的穩定成長。同時該公司更將佈局多元化產業，近期積極開發” 全雲端影像管理系統 (Cloud VMS)，鎖定品牌商、保全業、車聯網、物業管理等等，也有助營收成長，並且朝向穩定發展。

郭啟銘解釋，目前該公司營收主要有三大部分，包括軟體客製化、軟體帳號授權，以及雲端服務，其中以雲端服務最有價值，可以帶來經常性收入，因為要持續服務客戶，一旦客戶一直續約，有助於營收穩定成長。特別是物聯智慧的客戶忠誠度很高，只要採用該公司高穩定性的服務，就不輕易轉換。郭啟銘表示，連續五年，物聯智慧前 20 大客戶有 2/3 都沒變。所以，物聯智慧不只賣軟體及服務，近一年來還針對內容影像做管理分析，讓歐美很多品牌認證安防監控取得很大的突破。

物聯智慧近年營收逐年成長，2019 年營收年增率 19%，2020 年增率逾 40％， 2021 年表現依然亮眼，累計前兩個月營收較去年同期成長超過 30%。在獲利方面，從 2018 年虧損近 5,000 萬元，2019 年虧損縮減到 3,200 萬元，到 2020 年更是轉虧為盈，獲利達 1,300 萬元。由於未來 AIoT 應用前景看好，也使得物聯智慧股價持續攀升，在未來營收的穩定成長下，股價後市表現可期。