新車掛牌數創15年新高 牌照稅開徵車輛、稅額同步成長

使用車輛牌照稅即將於 4 月 1 日開徵，在新車掛牌數衝高帶動下，今年開徵車輛數與稅額分別為 765 萬 1333 輛、稅額 640 億元 5990 萬元，較去年增加 2.1%、1.16%。

去年車市大爆發，新車掛牌數量共 45 萬 7435 輛，創下 15 年來新高，進而推升今年使用牌照稅開徵車輛數與稅額，其中開徵車輛共 765 萬 1333 輛，較去年 749 萬 4133 輛增加 15 萬 7200 輛；開徵稅額約 640 億 5990 萬元，較去年增加 7 億 3205 萬元。

進一步分析六都開徵情況，其中新北市開徵車輛成長數 27706 輛，高居六都之冠，而桃園市在車輛與稅額增幅雙雙居冠；至於台中市包括開徵輛數與金額排名六都之冠，其中開徵輛數 105 萬 4715 輛，開徵稅額為 90 億 3501 萬元。

另外，台北市則是六都中唯一開徵金額減少的縣市，開徵稅額較去年減少近 3000 萬元。

高雄稅捐稽徵處代理處長黃惠玲表示，牌照稅開徵車輛與稅額同步成長，研判應與去年疫情爆發有關，導致民眾減少搭乘交通運輸改為自行駕駛，進而推升車輛數與稅額增加。

黃惠玲提醒，今年牌照稅開徵日期將從 4 月 1 日起到 5 月 3 日止，民眾如受疫情影響導致營收減少，無法在繳納期限內一次繳清，可向稅捐稽徵處申請分期或延期繳納，最長可延期一年或分期 3 年繳納。