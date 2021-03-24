〈觀察〉日盛金公司派喊話聘金太低 大股東仍參與應賣原因曝光

日盛金 (5820-TW) 公司派今 (2021) 年 1 月初喊話，認為富邦金 (2881-TW) 收購價過低，但富邦金今 (23) 日還是完成公開收購條件成就，主要是因為近 10 年裡，日盛金股價有八、九成時間都在票面價以下，顯示此公開收購價對大股東具溢價吸引力，才讓大股東參與應賣，成就此次收購。

富邦金擬以每股 13 元收購日盛金，但是日盛金在今年 1 月初董事會後發布重訊表示，日盛金委請兩家獨立會計師事務所估算的合理區間，分別為 13.89 元~ 15.71 元、9.63 元~ 16.93 元，因此認為富邦金的收購價低於上述兩家獨立專家設算的普通股價值合理區間的下緣。

但是富邦金總經理韓蔚廷在去年 12 月 18 日曾公開表示，有自信以每股 13 元價格的收購條件下，「讓日盛金股東有獲利出場的機會。」

富邦金之所以有此自信，可以從日盛金股價走勢看出端倪，首次傳出緋聞的 2008 年，日盛金股價最低跌到 2.2 元，這近 13 年以來，2011 年 5 月時，日盛金股價最高曾來到 15.2 元、為該金控成立以來最高價，之後這近 10 年裡，日盛金有八、九成時間都在票面價以下。

就算富邦金去年公布公開收購後，日盛金股價最高也只漲到 12.8 元，顯示若不是富邦金提出公開收購，日盛金的股東若想要在公開市場以每股 13 元賣出日盛金實有難度，因此，儘管公司派認為富邦金低估價格，但對日盛金股東來說已是難得的溢價價格，才讓大股東仍參與應賣。