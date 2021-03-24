網家首度啟動大規模實習生招募計畫 釋出80個名額

為因應電商市場持續成長趨勢，PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (24) 日宣布，今年首度大規模啟動實習生招募計畫，號召數位原生世代，針對大二以上在學學生依「暑期實習生、產學實習生、職場體驗實習生」三大實習類別，釋出電子商務、行銷、公關、人資、倉儲和投資等職缺，更首度開出如技術、入口網站、支付、物流等領域，共計近 80 個名額。

網家指出，PChome 2021 年實習計畫打破產業別和科系框架，徵求喜愛網購的年輕網路重度使用者，提供專業導生培訓制度、勞健保和特別獎金等完善福利，並將優先獲得畢業後面試正職的機會。

網家進一步說明，看好大專院校學生身處數位原生時代的優勢，自 3 月起積極前進全國大專院校逾 20 個科大系所舉辦徵才講座、廣招潛在校園人才，招募科系不設限。

此次網家首度規劃三大實習類別，「暑期實習生」將招募大二以上對象及研究生，鼓勵學生運用暑假期間進入職場學習體驗；「產學實習生」針對大四以上學生，提供全年度實習機會，讓新鮮人提早為職涯發展做好萬全準備；「職場體驗實習生」則招募大三以上學生，制定全年度實習方案，可彈性安排不低於 3 天的實習天數，以利提升專業能力。