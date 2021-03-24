LG股東大會同意電動車零件部門分拆 將與麥格納共組企業聯盟

《韓聯社》報導，LG 電子 (066570-KR) 在週三 (24 日) 召開的第 19 屆股東大會，同意將電動車動力總成業務從 LG 旗下的汽車組件解決方案事業本部分拆出去，以與加拿大的汽車零件大廠麥格納國際集團 (MGA-US) 成立合資公司 (JV)。

全新公司的暫定名稱為「LG Magna e-Powertrain Co.,」，LG 持有 51% 股權，剩下股權則由麥格納持有。

LG 去年 12 月宣布，將與全球第三大汽車零件製造商、加拿大的麥格納成立合資公司，以強化他們未來在該行業的競爭力。

新公司預定在今年 7 月上路，將專注在電動車所使用的馬達及其它零件製造，如變頻器還有充電器。

24 日的股東大會由 LG 財務長裵頭容主持，他提到 LG 目標在今年將透過擴張家電等主要業務的涵蓋範圍，並增加 OLED 電視這類高端產品的營收，以達成「有品質的成長」。

裵頭容也提到，這在檢視各種可能性，因應智慧型手機業務虧損。

LG 今年 1 月透露對智慧型手機營運上抱持開放態度。這番說法引起市場揣測，認為 LG 可能會關閉或出售手機部門。