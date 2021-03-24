統新轉上市 看好今年5G基建、資料中心需求回溫

光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 今 (24) 日轉上市，展望今年，總經理藍宏利表示，去年受疫情衝擊各國 5G 基建布局放緩，但隨著各國經濟重啟，預期今年第 1 季底 5G 基建、資料中心需求可望逐步回溫，將有助營運成長。

藍宏利指出，去年在美中貿易戰、華為禁令衝擊下，造成整體 5G 布建、市場需求放緩，且影響至今年前 2 個月，但目前已觀察到全球 5G 布建逐步重啟，來自中國、美國、韓國、日本需求逐步放量，且非中系系統廠拉貨動能增溫，預期第 1 季底需求可望回溫。

展望今年，藍宏利表示，5G 基建、資料中心需求都可望增溫，過去幾年也持續設備投資，相關產能已到位，雖然去年受貿易戰、華為事件衝擊大，但 5G 是長期趨勢，且資料中心標案今年可望陸續開出，有助營運增溫，不過，目前資料中心仍以 100G 產品為主，400G 產品則仍為小量。

統新董事長李英坤則指出，統新將持續布局光學薄膜濾光片市場，目前在全球濾光片市場已達市占第二，客戶遍及五大洲，上市後，將持續藉由資本市場，規劃營業規模繼續擴產，強化生產能力、吸引優秀人才，力拚成為台灣另一座護國神山。

統新去年合併營收 7.1 億元，年增 15.2%，毛利率 53.2%，年增 0.83 個百分點，營益率 25.53%，年增 5.27 個百分點，稅後純益 1.37 億元，年增 47.2%，每股純益 3.58 元。