Strategy Analytics：2020年全球智慧型手機影像感測器市場年增13% Sony稱王

根據 Strategy Analytics 發布的最新報告顯示，全球智慧型手機影響感測器市場在 2020 財年達到 150 億美元，年增 13%。其中，日本 Sony 以 46% 的市佔率排名第一。

報告中指出，在 2020 年，智慧型手機影像感測器市場總額達到了 150 億美元，較上一年同期增長了 13%。其中，Sony 以 46% 的市占率排名第一。其次則是三星 LSI，市占率為 29%。豪威科技 (OmniVision) 則以 10% 的市佔率排名第三。

各品牌市占率 (圖片：businesswire)

報告中也指出，在 2020 年，排名前三的供應商在全球智慧型手機影像感測器市場中佔據了近 85% 的高額占比。

Strategy Analytics 高級分析師 Jeffrey Mathews 表示，新冠肺炎疫情並沒有影響到影像感測器市場的增長，智慧型手機 OEM 廠仍然對挺像感測器有著強勁需求。在 2020 年，這些智慧型手機 OEM 廠積極採用更多高解析度感測器和更多的數量。

Mathews 也表示，在華為受到美國制裁的情況下，Sony 失去了關鍵業務，OmniVision 和 SK 海力士因此持續從 Sony 手中奪取市占，他預期，全球智慧型手機影像感測器市場競爭將日趨激烈，Sony 的市場主導地位將受到越來越大的威脅。

Strategy Analytics 戰略技術業務副總裁 Stephen Entwistle 則評論表示，智慧型手機影像感測器的需求強勁，主要由多個相機鏡頭的趨勢和智慧型手機照相功能持續增進所推動，這也將持續推動影像感測器市場的增長。但是，半導體精闢短缺，有可能會在滿足相關需求方面帶來挑戰。