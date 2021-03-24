〈中磊法說〉去年EPS 3.66元擬配息2.6元 今年估優於去年

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (24) 日公告財報及股利，去年稅後純益 9.07 億元，年減 12.2%，每股純益 3.66 元，每股擬配息 2.6 元；展望今年，董事長王伯元看好，營運獲利都會比去年好。

中磊第四季營收 105.78 億元，季增 11.8%、年增 10.7%；毛利率 15%，季減 0.9 個百分點、年增 0.2 個百分點；營益率 3.6%，季減 0.2 個百分點，年增 1 個百分點；稅後純益 3.01 億元，季增 8.4%、年減 14.3%，每股純益 1.22 元。

中磊去年營收 360.96 億元，年增 13.5%、毛利率 15.1%，年減 0.9 個百分點、營益率 3.1%，持平前年，稅後純益 9.07 億元，年減 12.2%，每股純益 3.66 元。

王伯元表示，去年是很重要的一年，除了視訊會議、遠距教學以及家庭娛樂，帶動數據傳輸需求，推升寬頻業務成長外，歐洲、北美、亞洲等市場開拓也有不錯的進展。

王伯元進一步指出，過去幾年因應美中貿易戰跟全球產能調配，製造生產基地從中國，移到台灣、菲律賓跟印度，也跨入更多新產品，包含 5G 毫米波小基地台得到 FCC 認證，也得到日本樂天、軟銀以及印度電信業者進行很好的策略結盟，在新產品、新產能，以及新市場的布局下，營運會比去年更好。

總經理王煒則指出，今年接單暢旺，全年訂單都已經在手上的情況很罕見，不考慮供應鏈狀況，單從訂單來看，未來幾個季度都可以創高，但是目前市場有缺料情況，交貨是最大挑戰。

中磊也公告，每股擬配息 2.6 元，配發率 71%，以中磊今日收盤價 73.1 元估算，現金殖利率約 3.5%。

以中磊去年產品營收占比來看，固網與行動匯流產品 36%、家用寬頻閘道器 30%、商用網通設備 17%、智慧物聯解決方案 17%。