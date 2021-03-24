成功搶占華為原有市場 小米上季獲利躍升37%

小米 (1810-HK) 周三 (24 日) 於港股盤後公布財報，上季獲利大增 37%，至 32 億元人民幣，優於市場預期，主要受惠於華為遭美國制裁，國際銷售受限，助小米在智慧手機業務大幅成長。

數據顯示，小米上季營收年增 24.8% 至 704.6 億元人民幣，低於市場預期的 746 億元。

小米股價今下挫 2.53%，報 25 港元。

財報之外，小米董事會宣布，周受資因家庭原因已辭任執行董事及國際部總裁的職位，即日起生效。小米合夥人及高級副總裁盧偉冰接任國際部總裁一職，並將繼續兼任中國區總裁及 Redmi 品牌總經理職位。

智慧手機業務成長迅速

小米的智慧手機業務，上季手機營收達到 426 億元人民幣，年增 38.4%；全球智慧手機出貨量為 4230 萬支，年增 29.7%。全年手機營收達到 1,522 億元， 年增 24.6%；全球智能手機全年出貨量為 1.5 億支，年增 17.5%。

據研究公司 International Data Corp. 數據，去年 12 月假期期間，每 10 支智慧手機銷售中，有超過 1 支是小米手機，比例僅次於蘋果及三星。

此外，小米在中國市場也有成長，小米表示，在中國智慧手機市場的市占，從上年同期的 9.2％，上升至上一季的 14.6％。

其他業務部分，小米 IoT(物聯網) 與生活消費產品，上季營收 211 億元，年增 8.0%。全年營收 674 億元，年增 8.6%。

互聯網業務部分，上季營收 62 億元，年增 8.4%。全年營收 238 億元，年增 19.7%。