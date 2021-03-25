中概股跌幅擴大！SEC通過修正案 更嚴格審查中企

週三 (25 日) 美國證券交易委會 (SEC) 通過「臨時最終修正案」，SEC 正針對哪些外國公司被視為不符合美國的審計標準，公開徵詢公眾意見。

由於 SEC 本次通過的臨時修正案採取更嚴格監管的措施，中概股週三應聲下跌。

截稿前，美股週三盤中時段 (台北時間凌晨 1 時許)，新浪 (SINA-US) 下跌 0.12%；百度 (BIDU-US) 下跌 7.31%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 2.88%，京東 (JD-US) 下跌 4%。

美國證券交易委會 (SEC) 週三宣布通過「臨時最終修正案」，以執行《外國公司問責法案》(HFCA 法案) 規定的披露要求。

SEC 之所以採用了「臨時最終修正案」，是因為該法規必須在《HFCA 法案》頒布後的 90 天內開始發布規則。SEC 正在公開徵詢公眾意見，以識別必須遵守該規則的公司。

SEC 正在積極評估如何實施不受 90 天期限限制的其他法案要求，例如禁止交易的要求。經公開徵詢公眾意見後，「臨時最終修正案」將在《聯邦公報》公布後 30 天生效實施。

這項劍指中企的《外國公司問責法案》於去年 12 月 18 日由前美國總統川普簽署通過。

該法案要求若外國公司連續三年未能遵守上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 的審計，將被從美國交易所退市。這項規則也適用於在場外交易的未上市股票。

那些無法接受委員會審計檢查的公司，也必須確定它們不是由外國政府控制或擁有。