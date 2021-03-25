〈紐約匯市〉鮑爾葉倫對美國經濟有信心 美元走高 運河塞船助漲油價 加幣彈升 

美元周三 (24 日) 小升，盤中一度觸及四個月高點，美國財長葉倫和聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席國會聽證會，雙雙表示對美國經濟有信心。長榮貨輪長賜號意外在蘇伊士運河擱淺受困，擋住原油運輸命脈，國際油價上漲，加幣也上揚。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤小漲 0.2% 至 92.51，連續第二天上揚。

10 年期美國公債殖利率稍微回落，報 1.612%，但仍保持在近期的較高水位。美國財政部周三標售五年期公債，和前一日的兩年期公債結果相同，投資人需求大致穩健。

葉倫周三表示，美國銀行看起來夠健康，足以發放股利和回購股票，反映官員對經濟復甦愈來愈有信心。鮑爾則在回答議員提問時說：「最有可能的情況是，今年將是相當強勁的一年。」

Action Economics 全球貨幣分析部門執行董事 Ronald Simpson 說：「美元勢將進一步升值，美國的疫苗接種在推進，而歐洲的疫苗接種遇阻。」

歐元兌美元周三貶 0.24% 至 1.1821 美元。

避險日圓兌美元上揚 0.14%。被視為風險流動性指標的澳幣周三進一步走軟，盤中一度貶至 0.7582 美元，為 2 月 5 日以來最低。

加幣隨著國際油價上漲而彈升，收復近期失土，紐約尾盤升值 0.2% 至 1.2562，脫離盤中觸及的兩周低點 1.2608。

美元指數今年來上漲近 3%，與分析師預測背道而馳。

市場面臨的風險在於，歐洲大部分爆發第三波疫情並實施新一輪封鎖，且美國可能加稅。此外，3 月初美國製造業景氣回溫，但供應鏈瓶頸提高製造商的成本壓力，通膨可能上揚。

英鎊兌美元繼續下滑，貶 0.2% 至 1.3726 美元，主因是英國疫苗接種進度面臨阻礙，歐盟可能禁止疫苗出口到英國等接種率較高的國家、以及不出口疫苗的國家。

此外，周三的數據顯示，英國通膨意外降溫，2 月通膨率從 1 月的 0.7% 下降到 0.4%，反映服飾價格下跌。

比特幣上漲近 2% 至 55,377 美元，特斯拉周三在美國正式開放比特幣買車，帶動漲勢。

截至周四 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：