宏佳騰助攻鴻海造車 「兩輪+四輪」左右開弓 躍MIH大會座上賓

鴻海 (2317-TW) 集團打造智慧電動車，機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 也來助攻，宏佳騰開發的 CROXERA 智慧安全車聯網，提供全系列 AI 智慧車應用，透過「兩輪＋四輪」左右開弓，協助鴻海集團硬體造車。

而在鴻海集團今天登場的 MIH 電動車平台聯盟首次會員大會，宏佳騰執行長林東閔更成為座上賓，將發表專題演講，凸顯宏佳騰在 MIH 上千家會員中，獲重視的程度。

宏佳騰是國內機車品牌，在三陽、光陽、山葉等大品牌環繞下，執行長林東閔是少數具有科技業經驗的 CEO，為宏佳騰打造一系列 AI 智慧化產品，並開發全球第一套整合式智慧儀表系統，包含雲端服務、邊緣運算、協作裝置三大要素的「CROXERA 安全車聯網」，將導航、速限、測速照相警告、智慧通知、智慧助理等功能進行整合，提醒駕駛人危險路段，提升駕駛安全。

宏佳騰以製造機車和沙灘車為主要業務，去年中發布與電動機車大廠 Gogoro 合作的計畫藍圖，宣示進軍二輪電動車市，隨後陸續推出 PBGN 系列車款，在國內傳統機車大廠中，發展電動車的腳步最快。

除了加入 PBGN，宏佳騰在 2018 年即發表全球第一款整合型智慧儀表系統 CROXERA，今年初更串聯起友達 (2409-TW)、here Map、晶傑達光電 (KOE)、資策會、微星 (2377-TW)、NXP 和台灣大 (3045-TW)5G 超應用等 夥伴，籌組 CROXERA 智慧安全車聯網聯盟，力拚將此系統打入全球各大車廠，最終成為機車界的 Android。

鴻海 MIH 聯盟首場會員大會今日登場，討論議題涵蓋汽車供應鏈生態、產業轉型升級、軟體與雲端整合等三大面向，林東閔在上千家會員當中，獲邀成大會座上賓，將與博世中國總裁陳玉東、AAM 亞太區業務拓展總監 Angela Gu、日本電產常務執行董事早舩一彌等大咖同台，分享產業轉型升級議題。今年 MIH 會員大會僅 17 位聯盟成員高層獲邀上台專講，林東閔就是其中之一，顯見宏佳騰在 MIH 聯盟受重視程度。