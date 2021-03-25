政院拍板成立數位發展部 掌管電信、資安等五大領域

行政院會今 (25) 日拍板通過 16 項組織調整法案，其中，增設「數位發展部」備受矚目，未來該部將掌管電信、資訊、資安、網路與傳播等五大領域，盼加速促進國家數位轉型，將函請立法院審議；科技部則將改制為「國家科學及技術委員會」。

蘇揆指出，今日提出的組改法案，涉及國家最高行政機關的組織、功能、定位與移撥等，是透過相關部會長時間群策群力研議、盤點並合作分工才完成，他相當重視，也是總統蔡英文所揭示，邁向國家數位轉型、強化國家科技發展，以及提升後備戰力所需的重要法案。

蘇揆說明，數位發展部是社會各界期盼已久，政府應優先成立的專責機關。未來該部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源運用等工作，並擴增些許前瞻型任務，希望能加速國家數位轉型，並做好相關資通安全維護工作。

蘇揆表示，為使數位發展部後續規畫推動作業順利進行，行政院先行設立籌備工作小組，請政務委員郭耀煌擔任召集人，邀集相關機關研商，並向立法院說明。

科技部將更名國家科學及技術委員會，並修正組織法，另配合修正所屬科學園區管理局組織法及「國家災害防救科技中心設置條例」之主管部會名稱，未來將強化國家科技發展整體規劃。

此外，為推動後備動員制度改革，建構後備動員合一及跨部會整合體制，蘇貞昌表示，將新設「國防部後備動員署」，統合並提升動員整訓及調度量能，讓平時與戰時可以無縫接軌，維持國家戰力。